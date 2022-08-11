牙齒敏感為何我們都不談 牙醫歐凱捷：關心患者敏感性牙齒很重要

根據研究顯示國人多達1/3的人患有敏感性牙齒，這個問題的普遍存在，可能意味著患者和牙醫師都認為它只是一種輕微的口腔健康問題，不值一提。 知名牙醫師歐凱捷指出，如果牙醫師能主動關心患者的敏感性牙齒問題，不僅能改變患者對牙本質知覺敏感症的看法，還能增進牙醫師與患者的溝通與信任。

為什麼許多患者對敏感性牙齒避而不談？造成敏感性牙齒常被患者忽視。知名牙醫師歐凱捷表示，一方面因為牙本質知覺敏感症具有偶發性和暫時性，即產生時間短，一旦刺激去除，疼痛馬上停止。如果患者在門診就醫時無牙齒疼痛症狀，很可能忘記向牙醫師提起。更重要的是患者可能已經透過調整生活方式來適應敏感性牙齒。

歐凱捷牙醫師工作照。 歐凱捷/提供

歐凱捷說明，患者適應敏感性牙齒並不是解決問題的有效辦法。牙醫師若能夠主動對敏感性牙齒表現出關心，一方面可以改變患者對敏感性牙齒的看法，讓患者正視該問題的存在。根據研究發現，如果不談論敏感性牙齒，就會向患者發出一個明確的信息，那就是“病情不重要，不值得他們花時間和精力去關注，患者不應該關注它”。而我們知道，若不對牙本質知覺敏感症加以重視，患者可能會面臨更長期的口腔健康問題。

歐凱捷分享，另一方面牙醫師在主動關心患者敏感性牙齒的同時，也傳達了對患者的關愛，會讓他們在需要時更容易來尋求支持。如此讓患者感受到：在他們看來可能是無關緊要的小事，但對牙醫來說，患者的任何困擾都值得一提，從而增強彼此的信任。

歐凱捷也分析，該如何與患者談論敏感性牙齒，牙醫師深刻影響著患者對牙齒照護品質的看法，以及他們尋求牙醫師支持的可能性。如前所述，患者很可能忽視敏感性牙齒問題，所以牙醫師可以主動診斷病患敏感性牙齒問題，建議多關心患者“你有沒有什麼困擾？” “你會不會發現自己在喝冷飲的時候，要等冷飲 變常溫，或者熱飲涼一點再喝？” “你會不會不讓食物碰到某幾顆牙齒？也對患者做好認真聆聽，表現出對患者需求的理解和回應。像是這真的很常見，你不是一個人”“我也有過牙齒敏感”更能給患者更貼切的感受。

歐凱捷提醒，應給患者一個非常簡單的舒緩敏感性牙齒的方案，會讓溝通更加順暢與有效。同時此過程中應注意向患者傳遞選擇專業的抗敏牙膏，並長期使用的重要性，建議患者在居家照護中使用專業的抗敏牙膏來刷牙，如使用含有生物活性玻璃（NovaMin）、鉀離子或氟化亞錫等成分的專業抗敏牙膏，每天使用2次，每次先塗抹3-5分鐘，每天使用，才能持續有效地緩解敏感性牙齒。

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