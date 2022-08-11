成大與國研院簽署合作備忘錄 官學攜手共育新創人才

儀科中心成大辦公室正式揭牌 創造產學合作新契機

國立成功大學產學創新總中心與國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心日前（8/10）舉行「合作備忘錄簽署暨國研院儀科中心成大辦公室揭牌儀式」，雙方聚焦產學合作資源共享、學術及技術合作、團隊雛型品試製與驗證合作，將共同推動學界研發技術加值及加速新創事業成立。

簽約暨揭牌儀式10日上午於成大產創總中心舉行，由成大副校長蘇芳慶及國研院副院長林博文擔任見證人，成大產創總中心主任莊偉哲與國研院儀科中心主任楊燿州共同簽署合作備忘錄。國研院儀科中心成大辦公室由蘇芳慶副校長揭牌，代表成大歡迎儀科中心的進駐，楊燿州主任為成大辦公室放入掛牌，象徵正式啟動營運，期盼雙方未來攜手打造成大產創總中心培育新創團隊的新里程，放眼臺灣、布局全球，扶植更多新創團隊，加速商品化步伐，將臺灣品牌推向世界舞台。

成大副校長蘇芳慶表示，成大自2011年起投入校園新創事業輔導，並於2020年設立專責輔導與加速新創事業的新創加速中心，已經透過「成大創新圓夢計畫」，協助校園新創團隊成立新創公司，而其中專利更是有18%都成功技轉，成大提供研發、技術、人才等各項協助，使得產業缺口可以快速補足；今（2022）年成大率先成為全國第一所取得醫材製造及販賣商許可的大學，將有助於研發成果產品化，使創新技術可以躍升為產業助力。

蘇芳慶也提到，國研院儀科中心在北部有很大的基地著重輔導生醫產業新創，成大則是多年來與企業保持密切鏈結，加上近幾年南部半導體S廊帶的發展崛起，相信成大未來與國研院儀科中心的合作能夠為產業、為社會帶來更多創新與加值，加速產品上市的期程，造福民眾，並透過推動產業發展，讓世界看見臺灣。

國立成功大學攜手國家實驗研究院，強強聯手共育新創人才。圖/成大提供

國研院副院長林博文指出，國研院在生醫領域投入相當多的資源，輔導學研界成果能夠加速商品化。面對新冠疫情與人口老化議題，能預見生醫領域的創新對未來發展至關重要，尤其國科會把精準醫療訂為重要發展方向，國研院也將肩負起跟學界合作的重責，期望與南部龍頭成功大學有更多的合作，導入國研院醫材加速器，為臺灣生醫開創新未來。

成大產創總中心主任莊偉哲指出，成大擁有許多優秀且具前瞻性的研發技術，並有大南方科研產業化11所學校的跨校平台技術。商轉過程中非常仰賴各界專業能量與資源，協助學界產出跨領域技術成果，像是成大工設系教授林彥呈團隊開發的「智慧健促服務系統」，即是透過國研院儀科中心協助原型品試製、法規輔導、GMP廠試量產，從萌芽計畫申請490萬元補助，之後再獲價創計畫2,663萬元補助，並衍生成立智遊科技服務股份公司，目前朝向資金募集階段前進，顯見雙方合作具有強大的互補性優勢。

成大產創總中心近來積極招募企業會員，分成「鑽石」、「白金」、「黃金」、「白銀」等4個等級，依據等級不同提供專利、技轉、產學、新創與人才招募等程度不一的服務，目前已有近30家企業進駐，會員所屬產業領域廣泛，包括面板、半導體、化工、金融、醫療與新創事業等，而國研院儀科中心的進駐則是首度有國家單位轄下的機關進駐。這也是成大與國研院共同打造之「國研院台灣半導體研究中心臺南基地」2020年底啟動之後，成大再度與國研院展開合作。

林博文指出，國研院提供國內產官學研界在地球環境、資通訊科技、生醫科技、科技政策等領域所需的研發平台與技術服務，因此與成大的各系所都有合作的機會。特別是國研院向來支持學研技術的創新及推升，例如儀科中心所負責的「創價醫材加速器平台計畫」，已多次輔導學校團隊技術加值，更幫助串聯醫療器材產業及醫院，一次解決生醫新創在技術、驗證、法規、臨床的關卡，建構創新生態系，降低研發成本及風險，讓產學合作可以加速前進商品化，提高產學接軌成功率。他相信透過儀科中心與成大產創總中心的密切合作，可以將臺灣正積極發展的生醫產業進一步推向國際市場。

國研院儀科中心主任楊燿州表示，「將學校老師的研發成果技術轉化成臺灣下一個新創獨角獸」是儀科中心輔導團隊的積極態度，今天在成大設立辦公室，集結安永聯合會計師事務所對財務規劃的協助，以及翔宇生技顧問公司在醫材檢測技術及產品法規的專長，讓成大的跨領域技術成果能落地發展為新創產業，同時也可串聯廠商，發揮槓桿力道，創造更大的經濟價值。