寵物商機大 APower協會開設政府補助人才培訓班

根據內政部和農委會統計，2021年全台犬貓數已超過15歲以下孩童數，達到295萬隻，同時台灣寵物產業產值已達 580 億元。為服務龐大寵物市場，動物力量價值促進協會(APower) 開設111年下半年產業人才投資方案－動物訓練暨照護課程。該課程得到政府補助80%~100%，具就業保險或勞、農保之在保身分可補助學費80%(45歲以下)或100%(45歲(含)以上或特殊弱勢身分)。

透過此課程，您可以學習到：訓練原理及用具介紹飼養犬隻-基礎教育、犬隻行為評估、成犬社會化訓練(狗、聲音、環境、人等刺激)、如廁訓練、美容及獸醫看診等適應訓練、基本服從(腳旁伴行)、籠內訓練、基本服從(坐下、趴下、喚回) 、成犬基礎行為矯正診斷及實務練習、基本服從(等待)訓練環境豐富、嗅聞遊戲等內容。

上課日期為10/1(六)~11/5(六)週六、周日8:00-17:00共50小時；上課地點在屏東縣內埔鄉學府路1號(屏科大工作犬訓練中心)。該課程自8/12將開放報名，報名網址：https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=146389&plantype=1

主辦單位提醒，欲報名者需先加入「台灣就業通」會員方可報名，於下方網址點選右上方「註冊」可加入「台灣就業通」會員： https://job.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/Index.aspx