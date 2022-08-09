勤益科大成立碳中和中心 產業淨零碳盤查最佳夥伴

面對氣候變遷的挑戰，「淨零轉型」成為全球響應的主流話題，國立勤益科技大學於今（9日）成立「碳中和中心」，期盼落實大學社會責任，成為產業淨零碳盤查的最佳夥伴。

勤益科大陳文淵校長致詞。圖／許俊揚

該碳中和中心成立儀式現場冠蓋雲集，除勤益科大校長陳文淵、碳中和中心執行長呂春美之外，台中市政府經發局公用事業科鄭錫禧科長、新北市政府教育局技職教育科江彥廷科長、台灣機械同業公會監事會莊大立召集人、工具機同業公會黃建中秘書長、邦泰複合材料股份有限公司沈茂根董事長、盈錫精密工業股份有限公司巫有崇總經理、財團法人台灣區橡膠工業研究試驗中心陳廷圳總經理、大甲幼獅工業區廠商協進會陳勝堅理事長、台灣橡膠暨彈性工業同業公會陳鈺光秘書長、臺中市潭雅神工業廠商協進會陳政鴻秘書長、台中市冷凍空調技師公會藍世雄理事長等均親臨現場祝賀。

台中市政府經發局公用事業科鄭錫禧科長。圖／許俊揚

校長陳文淵表示，社會永續發展的關鍵在於淨零轉型，勤益科大目前現有溫室氣體盤查實務證照教師12位、碳盤查實務證照教師16位，第三方認證單位2家，期盼為產業實現碳排放正負抵消，達到相對零排放之碳中和目標。

陳文淵補充，今年3月國發會公布「臺灣2050淨零排放路徑」，在科技研發與氣候法制的基礎下，協助能源、產業、生活、社會等四大面向轉型。國立勤益科大位處兆元產業(智慧機械製造業)的黃金縱谷及中部科學園區，直接回應產業需求，提供建立淨零排放機制。

新北市政府教育局技職教育科江彥廷科長。圖／許俊揚

新北市教育局江彥廷科長致詞時表示，未來將會針對種子師資、發展課程、專題製作、產業見學、產學攜手專班等攜手合作。

台灣機械同業公會監事會莊大立召集人。圖／許俊揚

台灣機械同業公會代表莊大立監事會召集人表示，碳盤查是業界當務之急，透過與勤益的合作，更能加速產業順利依法完成盤查登錄作業。

工具機同業公會黃建中秘書長。圖／許俊揚

碳中和中心執行長呂春美教授表示，企業減碳的第一步就是找到製作產品可能會產生的溫室氣體排放與碳足跡，經過盤查之後才能知道從哪裡減碳。現場展出團隊碳盤查成果，如製造輪胎每1公斤排放2.923 kg 二氧化碳當量；製造單台82.14 kg電動機車排放475 kg二氧化碳當量，皆表示勤益科大團隊已有實際碳盤查經驗。

邦泰複合材料股份有限公司沈茂根董事長。圖／許俊揚

該中心希望協助產業建構溫室氣體盤查、產品碳足跡盤查及減碳能力，解決「碳焦慮」。勤益科大教授群組成跨領域團隊，針對碳盤查、碳減量、碳權交易到最終的淨零碳排皆有對應的專家學者，幫助產業在不同階段達成減碳策略。

盈錫精密工業股份有限公司巫有崇總經理。圖／許俊揚

該碳中和中心 三大主軸服務：(一)碳盤查：溫室氣體盤查、產品碳足跡盤查。 (二)碳減量：改變產品材料成分或改變製程。 (三)碳權交易：抵換碳排量。(遠程目標，配合政府政策與法令)。