雜誌公會數位廣告煉金術線上課 早鳥倒數

廣告收益是媒體經營最重要的收入來源之一，在數位行動時代下，媒體廣告銷售形式也從單純的紙本內頁廣告、網站banner，更進一步延伸到內容原生廣告、影音廣告等更多元化、整合式的銷售模式。

在競爭激烈的數位廣告環境中，身為媒體人你必須了解：

數據時代下，廣告主重視那些關鍵數字，提案時如何因應才能迎合需求？

數位轉型後的內容媒體，在數位廣告上有哪些新的整合銷售模式？

迎戰Cookieless時代，媒體人必知的網站流量變現方式為何？

當行動閱讀成為主流！媒體如何從行動廣告上增加營收獲利？

如何透過訪客瀏覽行為精準描繪讀者輪廓，優化廣告成效？

為協助媒體解決轉型後在數位廣告營收的難題與痛點，台北雜誌公會將在8月25日(周四)推出線上直播課程「數位廣告煉金術」，規劃「數據時代，如何掌握廣告主關鍵需求」、「內容媒體數位廣告多元營收模式」、「媒體人必知！2022年流量變現三大趨勢」、「跨螢時代的行動廣告行銷攻略」4大主題。

由關鍵評論網媒體集團行銷長暨達思智能科技總經理王銘岳擔任課程主持人，並邀請凱絡媒體數位轉型副總經理牛恆泰、康健雜誌顧客營運部總監李明芳、Director,Partner & Supply Management,Yahoo 王致龍、Ad2iction艾迪英特股份有限公司共同創辦人暨執行長徐德煒等數位網路行銷界高手不藏私分享數位廣告銷售心法與變現攻略。讓同業透過課程精進實戰力，快速擬定數位廣告戰略，抓住廣告業主需求，締造亮眼營收!

凡8/12〈五〉前報名本課程，雜誌公會會員、學校師生享早鳥優惠價3,200元／人〈電子報會員早鳥票3，800元／人〉，3人以上團報享9折優惠，課程採用zoom線上直播，不用到現場公司、家裡都可以線上收聽，會後還提供回放觀看，重複學習，歡迎媒體公司廣告業務、廣告企劃、主管們相揪報名!!

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