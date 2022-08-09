台南應用科大美術系2022競賽成績斐然

文/葉圳轍

台南應用科大美術系參加2022臺南美展與第70屆南美展競賽，在眾多的競爭對手中勇奪佳績，維持亮眼表現。

臺南美展與南美展皆為南部地區重要的美術競賽；據悉，2022臺南美展六類比賽項目總有517件作品參與競爭。其中，西方媒材類184件、東方媒材類59件、書法類77件、傳統工藝52類件、攝影影像類75件和立體造型類70件。而第70屆南美展則有273件作品參選，這兩項競賽都非常激烈。

台南應用科大美術系學生在2022臺南美展徵選中，在西方媒材類、東方媒材類、攝影類與立體造型四項類別裡總共30位學生（含9位系友）榮獲獎項，其中李宜庭（系友）獲得西方媒材類第一名，研究所盧芷苡同學拿下第三名。蕭聖瑋同學獲得則取得東方媒材類第二名；林澤男（系友）與羅楷竣（系友）則分別獲得立體造型類第一名與第二名佳績。

另外，第70屆南美展，該校也是表現亮眼；顏靖庭、陳柏霖與王芊羽同學分別獲得「南美獎」、「永都獎」與「郭博士奬」。其中陳柏霖獲「永都獎」油畫作品「花」，乃在表達從無人問津的種子到弱不禁風的幼苗，即使風吹雨打還是牢牢地抓住能夠蛻變的機會，把所有的努力幻化成一個飽含希望的花苞，用最好的最美麗的姿態站綻放，曾經的風吹雨打變成大大小小的水滴，透過光線的折射把這世間的美好都封存在裡面。

台南應用科大美術系參加2022臺南美展與第70屆南美展競賽勇奪佳績，表現不凡。圖為陳柏霖獲「永都獎」的油畫作品「花」。圖/台南應用科大提供

台南應用科大美術系在師生努力下，不斷茁壯與突破，不論是作品的題材選擇或是形式手法，都能夠展現優異的成熟度，作品能在傳統與創新之間取得平衡，因此屢屢在美展競賽中脫穎而出，勇奪佳績。