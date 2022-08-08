教育部青年發展署推動青年好政Let’s Talk 路邊工作室共商輔導教師的生存之道

提到校園心理健康你會想到什麼？是現在學生課業壓力太大，還是學校的輔導室是否提供足夠資源？教育部青年發展署「110年青年好政系列-Let’s Talk」探討「心理健康How to be？」，日前由長期關注臺中豐原地區教育的「路邊工作室」，以「輔導教師的生存之道」為題辦理Talk討論，由專業輔導教師的角度，暢談三級輔導制度需求。

「心理輔導老師是非常辛苦的，除了要一對多、面對很多學生之外，還有可能會被賦予其他的工作任務。」路邊工作室創辦人左孟平表示，學校的心理輔導老師主要負責「第二級預防」，也就是在輔導學生的過程中，早期發現高關懷族群並即時介入，減少學生因為憂鬱而發生自傷的可能性。然而在教學現場，心輔老師的處境卻面臨「行政業務比重高」、「缺乏分工合作」、「孤立無援」等多重困境，使得學生的心理問題，一直無法獲得妥善的應對。

在青年署Let’s Talk活動中，幾位現任心輔老師也走出校園、現身說法，透過自身的經驗，讓現場與會者更了解真實的困境。其中有一位心輔老師談到，在自己還是師培生的時候，就充分了解心輔老師的難處，但他還是義無反顧地選擇投入，希望藉由自己的付出，能夠種下希望的種子，防止更多學生走入黑暗人生。

經過兩階段的Let’s Talk深入討論，「路邊工作室」也聚焦出幾個可行的提案，包含像是訂定心輔老師的接案次數標準、督導制度法制化、提升一般教師的輔導知能等，而這些提案都將送進相關部會，在未來有機會成為政府施政的一環，讓Let’s Talk轉變為Let’s Act。對此，左孟平也給予青年好政高度肯定，期待今後會有更多議題能透過Let’s Talk發散出去，讓一般青年都能提出對政策的想法與建議。

路邊工作室肯定青年好政Let’s Talk，讓一般青年都能提出對政策的想法與建議。圖／教育部青年發展署提供

「我們的公民素養是很高的，但大多數的人並不相信。」左孟平認為，教育對於社會的影響大約會在10年後發酵，也因此一個世代的養成真的很重要，攸關國家政府至少10年的發展。透過參與Let’s Talk審議討論，讓越來越多青年學會如何表達訴求，並且懂得尊重他人，這樣的民主素養將會持續擴大影響力，相信假以時日一定能讓審議民主變成更日常的素養。