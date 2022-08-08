智慧醫療跨域交流媒合會 力推國科會最新醫療科技關鍵技術成果

因應疫情及全球智慧醫療產業變化，跨域整合與產業合作已成為關鍵課題。由國科會指導，工程科技推展中心、臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟及國立陽明交通大學ICF暨輔助科技研究中心搭配「ATLife2022臺灣輔具暨長期照護大展」開展盛事，日前8月4日於臺北南港展覽館1館505ab演講室舉辦「智慧醫療跨域交流與媒合會」，推廣國科會最新的醫療科技關鍵技術成果。

活動亦邀請醫療院所的專家學者，以新南向醫衛照護國際合作為討論重點，進行「新南向醫衛照護國際合作」論壇。本活動協辦單位包括：國科會醫學工程學門、國科會工程醫學學門、社團法人臺灣醫學資訊學會、社團法人中華國際健康管理協會以及國際醫療衛生促進協會。

ATLife2022臺灣輔具暨長期照護大展開幕典禮貴賓合影。圖/主辦單位提供

國科會工程處阮昌榮組長致詞表示，近年在工程科技界的跨領域合作研究已蔚為風潮，工程處近期徵求的111年度「創新醫材精準診斷與治療專案計畫」，申請件數和參與研究人員的數量踴躍，顯示此領域蓬勃發展受到看好，相信未來會有更多優質的成果呈現給國人。阮組長指出，繼半導體產業之後，生醫相關領域可望成為臺灣的另一項利基產業。臺灣擁有世界頂尖的工程和醫療人才，且製造業的實力更是舉世有目共睹。若結合臺灣的製造和醫療領域，必將能發揮出世界級的競爭力。

國科會工程處阮昌榮組長致詞。圖/主辦單位提供

工程科技推展中心鄭國順主任致詞表示，智慧醫療未來在工程界和產業界都將有重大的影響，亦將帶動整體結構與經濟社會的改變。AIoT從技術開發到做出產品，以及落實應用於醫療產業之後所帶來的改變，將在未來幾年成為事實，值得拭目以待。臺灣在智慧醫療產業擁有優質的人才和實力，而唯有透過跨域的整合，才能將這些優勢聚焦，落實為產品，進而衍生利益和價值。在這個發展的過程中，需要積極的把握時機，而今天的活動就是將醫療技術的延伸推展變成產業技術的延伸擴大的良機。

臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟李淑貞召集人致詞表示，推動「臺灣輔具暨長期照護大展」的中心理念是促進醫療和照護的整合。今年1月成立的「臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟」至今已有23個來自相關產業的成員，今天更新增了15個單位，從產業端到市場端，組成更具行動力的國家隊。聯盟並規劃於今年9月和10月辦理4場行動論壇，預計以越南、泰國和馬來西亞作為今年市場開發的主軸，後續將逐步擴大，讓臺灣的醫療照護實力具有世界的能見度，同時讓臺灣的醫療照護經驗在全世界發散，改善世人的生活。

座談會現場業者參與熱烈。圖/主辦單位提供

本次活動展出的國科會最新醫療科技關鍵技術成果包括：人工智慧醫療軟體設計開發與商品化分析模式與資源配置策略、生物製造之癌症晶片應用於患者特異性用藥預測平台、互動式智慧問診與臨床決策系統提高COVID-19臨床檢疫效率、巴金森氏病患者行走智慧輔具、以AI結合胸腔X光影像揪出早期肺癌、AIoT慢性病照護系統、BT & D2醫藥平台研發系統在智慧與精準醫療的應用等，各項技術海報將於2022年9月Research Bulletin@etpc電子報刊登，活動的影音短片將於工程中心Youtube影音頻道上架，歡迎各界訂閱工程科技推展中心電子報及工程中心Youtube影音頻道，以即時收到訊息上架通知。