竹縣啟用首座青創基地 14組團隊進駐

新竹縣首座青年創業基地「新竹青創基地 Hsinchu Startup Hub」今(8/5)在明新科技大學揭牌啟用，共有14組企業團隊進駐，另還成立「A+竹縣青年創業輔導團」，由24名團隊顧問提供新竹縣政府媒合青年創業遇到的法律、財務會計等問題的諮詢輔導。

新竹縣長楊文科說，新成立的新竹青創基地顯現了新竹縣對青年創業、創新理想的新里程碑，特別感謝明新科大與縣府合作成立。青創基地聘請24名業界名師，目前也已有14組青創團隊進駐，由業師輔導，將實戰經驗透過論壇、實務操作傳授給青創團隊，「讓他們學會十八般武藝，學成之後再下山創業」，歡迎所有有創業理念、夢想的年輕人，到青創基地來發展。

縣府教育局指出，青創基地位於明新科大，占地280坪，除了提供最多55家無固定座位區的輔導進駐企業外，還配置可提供15家以上進駐座位的共享辦公空間、可提供19間廠商進駐的新創辦公室、1間共享學習教室、2間聯合會議室、1間洽談室，以及藝文展覽空間等等。

今天除揭牌啟用青創基地以及與新創團隊進駐簽約外，也同步辦理「A+竹縣青年創業輔導團」成立儀式。輔導團隊共有24名顧問，由縣府從各領域產業菁英及專家學者中遴選聘任，日後將由縣府媒合，提供青年創業中常遇到法律、財會、人力管理等問題的諮詢輔導，搭配新竹青創基地營運，期能成為新竹縣青年創新創業的後盾。

縣府教育局長楊郡慈表示，縣府攜手產官學，規劃在青創基地提供青年創業諮詢輔導、辦理各類培力課程、不定期媒合會及成果博覽會等，讓青年創業者實踐創業夢想。此次入選的14組新創團隊，已於1日起進駐青創基地，進駐團隊包括歷年縣府辦理「竹夢Young點子」與「原夢創生」等創業競賽的優秀團隊，如捻花惹草工作室、嘉姬黑豬農產品等，詳情可至新竹青創基地官方網站查詢(https://startup-hc.tw/)。