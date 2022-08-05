歡樂中學會製作甜點錄製主題曲 醒吾夏令營學童收穫滿滿秀成果

由醒吾科技大學與新北市議員蔡淑君舉辦爲期一個月的夏令營迎來尾聲，夏令營成果展於8月5日在營隊成員們的大合唱下圓滿落幕，參加的爸媽們藉由影片回顧小朋友一個月來的成長，成果展中學童也準備了手語演出與原民舞蹈展現青春活力，最後小朋友們也趁小組時間感謝大哥哥大姊姊們的陪伴，讓暑假不僅留下很多歡樂回憶，也學習到不少新知識。

醒吾科大流音系學生協助學童進錄音室錄製「主題曲」。圖／醒吾提供

有別去年的線上夏令營，今年小朋友終於能走進校園認識新朋友，除了享受教室資源外也能跟大哥哥大姊姊們有更多互動，今年新增了全英文互動的英文營，讓小朋友們在課程中以玩遊戲的方式喜歡上英語，也與科丁合作規劃程式設計課程，讓小朋友能利用自己的創意完成各類重重困難的關卡，餐旅系的學生也指導小朋友製作各類甜點，讓小朋友回家與家人一同享受製作，今年也邀請了小朋友走進流行藝術學院的錄音室錄製主題曲，小朋友對於進錄音室錄音都感到相當興奮，也期待在晚會上聽到自己錄製的主題曲。

程式設計課程小朋友完成的作品展示。圖／醒吾提供

今年擔任副召集的資科系白億祥同學表示，這一次的經驗他瞭解到陪伴小朋友並不簡單，每位小朋友都有不同的照顧方式，今年課程中的程式設計課讓他印象相當深刻，他覺得小朋友在這年紀就能接觸程式設計是相當不錯的，對於小朋友的邏輯思考相當有幫助，來自流行音樂系的謝昕倫也表贊同，她認爲小朋友非常有自己的想像力只是需要一個好的機會讓他們發揮，今年課程中的全英文營隊相當有趣，自己跟小朋友都在遊戲過程中學習到不少實用的英文。

組輔帶領小朋友一步步練習手語。圖／醒吾提供

小朋友練習成果展中的手語演出。圖／醒吾提供

孩要幸福一夏相扶成長夏令營讓小朋友學到了許多平時難以接觸的課程，讓小朋友透過遊戲及實作的方式吸收新知，參與夏令營的大學生透過課程規劃展現專業技能，藉由教學來驗證課堂所學，用自己的專業回饋社會，也讓林口地區的學童有個歡樂的暑假。