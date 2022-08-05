虎科大攜手長銳航材開啟複合材料人才培訓新紀元

國立虎尾科技大學於4日與長銳航材股份有限公司簽訂產學合作，由虎科大校長張信良與長銳航材總經理劉自強共同簽訂，開啟複合材料人才培訓與技術研究產學合作新領域。

飛機維修是臺灣民航產業發展重點，在輕量化與節能的發展趨勢下，各種載具與零附件對於複合材料應用及需求愈為殷切，因而相關人才培訓與研究更是業界亟需因應的課題，此刻虎科大與長銳航材的結盟，對於台灣航空維修及相關人才的培育深具意義。

虎科大與長銳航材完成產學合作簽約及合影。圖／黃全興

虎科大航空維修訓練中心為航空產業的最佳合作伙伴

虎科大所設立的航空維修訓練中心，經過美國工程教育認證組織(ABET)，專業師資須具備國內外航空器維修工程師執照，課程具備國際民航認證的高規格，並與國內飛機維修廠合作，進行機坪修護、基地大修、引擎及零附件翻修、工程及航材後勤管理等，人才培育跨及東南亞或其它海外小型航空市場，在業界多年來建立良好口碑，也成為航空產業的最佳合作伙伴。

居台灣複材維修能量領導地位的長銳航材 ， 該公司總經理劉自強表示，複材目前正積極擴充能量，同時加速建置印太地區維修網。此次與虎尾科大的結盟，結合勢必銳的原廠資源及售後服務市場，以及長榮航太的維修能量，成為印太地區飛機發動機機艙(nacelle)的維修中心，支援印太各大民用航空公司，以及在印太地區尋求航空公司合作，以台灣為母基地，將能更穩定的增能各地區維修站與服務品質。

虎科大校長張信良表示，為有效輕量化各種載具與零附件，航太複合材料研發需求日益增加，虎科大能在既有基礎上，獲得長銳航材複合材料豐富的經驗協助，更能加速應對產業發展其智能、智慧化趨勢，且虎科大並於高鐵校區建置航太加工智能化培訓基地，未來可創造更多元的研發成果。

長銳航材公司居台灣複材維修能量領導地位

長銳航材是由長榮航太科技股份有限公司(EGAT)與美商勢必銳航太系統股份有限公司（Spirit Aerosystems）合資成立。勢必銳於2005年，由波音公司(Boeing)獨立出來，是世界上最大的民航、軍用、和商務飛機結構製造商之一，為波音、空中巴士公司(Airbus)，及美國國防部的主要供應商，擁有鋁合金和複合材料設計與製造的豐富經驗，核心產能包括機身、機翼總成和部件、掛架和發動機機艙。公司總部位於美國堪薩斯州威奇塔(Wichita, Kansas)，並在美國、英國、法國、馬來西亞、台灣和摩洛哥設有工廠。