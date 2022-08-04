桃竹苗分署「技能扎根」培訓開花結果

李惟慈苦練花藝 拿下全國第四名

第52屆全國技能競賽青少年組比賽結束，8月2日揭曉成績並舉行頒獎典禮，由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及北科附工共同培訓的青少年組「花藝」職類選手李惟慈，成功闖進全國賽並拿下第四名的佳績，李惟慈表示，雖然沒拿到獎牌，但卻讓她開闊眼界，了解技術的領域人外有人，也增加豐富的實戰經驗，未來她仍會繼續挑戰全國技能競賽，拿下最佳成績。

今年9月即將進入北科附工就讀的李惟慈畢業於青溪國中，她說因為媽媽喜愛插花，幼年時就常跟在媽媽旁邊，看媽媽插花，媽媽見她喜歡，也常會為她多準備一些花材，言傳身教指導她，媽媽是她在花藝路上的啟蒙老師，從小耳濡目染，更讓李惟慈對花藝產生濃厚的興趣。

升上國三後，她積極參加花藝技藝課程，學習花藝的各種技巧，老師發現她有天賦，便鼓勵她參加國中技藝競賽，沒想到首戰就告捷，拿下國中技藝競賽農業職群「花藝設計組」第一名的佳績，受到鼓舞的李惟慈再接再厲挑戰第52屆全國技能競賽分區賽;桃竹苗分署基於「技能扎根」理念提供培訓資源，找來國手擔任培訓老師指導李惟慈，利用每次上技藝課的時間密集練習，終於讓她取得晉級全國賽的門票。競賽過程競爭激烈，一度讓李惟慈自信心受到打擊，甚至萌生打退堂鼓的念頭，不想繼續參加全國賽，但媽媽及老師都鼓勵她當作是增加比賽經驗，不要把得失看太重，才讓李惟慈繼續堅持下去，終於在全國賽中拿下第四名的佳績。

一路走來，李惟慈回憶訓練過程時表示，手綁花束是我練最久的項目，在練習的過程中，培訓老師會要求要讓花束有不同的層次感，常常綁花綁到手痠，但花型還是沒有達到要求，挫折感特別大，靠著反覆的練習，才終於綁出老師要求的型。李惟慈還特別提到，非常感謝桃竹苗分署提供資源，不僅可以得到國手的親自指導，還能從他們身上了解國內及國際賽場的各種比賽經驗，真的很棒，對她幫助很大，例如：在比賽時，選手很容易因為專注比賽，而忽略花材管理導致被扣分，經過老師的指導才開始注意。這次全國賽中雖然僅拿下第四名，但她不氣餒，期許自己持續地精進花藝技術，未來能開間屬於自己的花店，成為專業的花藝設計師。

勞動部桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部許銘春部長在頒獎典禮中提及，參賽選手能堅持比賽完成賽事，真的很不容易，不管是否有得牌，對將來都是經驗與學習的累積。她也以此勉勵沒有得牌的選手，「用實戰儲備能量」，才能為自己打造成功的基石。青年組的賽事正如火如荼的進行中，歡迎社會大眾、青年學子可至第52屆全國技能競賽活動官網(https://skillsweek.wdasec.gov.tw)或臉書搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團關注賽事直播，為選手打氣加油！