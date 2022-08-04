CTCI拔得EPC頭籌 榮獲SGS頒發ISO 19650-2 & -5證書

SGS於日前(7/28 ) 頒發ISO 19650-2 暨 ISO 19650-5 證書予專門提供國際大型統包工程服務的中鼎工程股份有限公司 (CTCI)。中鼎工程專門提供EPC (Engineering、Procurement、Construction) 統包工程服務於國內外的煉油、石化、環境、電力、交通、一般工業、高科技設施、液化天然氣等領域。

為解決高科技廠房專案工期短、高品質、資訊保全管理要求高等特性，CTCI特別在原有的ISO 9001品質管理、ISO 27001資訊安全管理的架構下，於設計階段導入ISO 19650-2（資產交付階段）的BIM管理制度；又為了妥善保全及管理來自於業主、公用事業單位、建築師、專業技師、機電、消防、空調等專業供應商所提供的紙本圖說規範、數位模型檔案等資訊，除了ISO 19650-2之外，更在國內專營EPC統包服務的公司中拔得頭籌，同時取得ISO 19650-5（具有安全意識的資訊管理方法）的查證證書，來確保紙本、數位檔案等資訊的管理。

因著確保高科技廠房營建專案的設計及施工品質要求，ISO 19650-2規範了專案內的各專業領域必須進行資訊分享，以確保協同合作的努力成果、促進專案的成功；而ISO 19650-5 (具有安全意識的資訊管理方法) 與ISO 27001 (資訊安全管理系統)最大的不同則在於，ISO 19650-5對資訊要求的範圍更廣，除了各種BIM建模軟體所產生的數位檔案之外，對於業主、建築師、各專業技師、設備供應商所引用的紙本圖說規範、相片、歷史典籍、智財權等檔案的保全均包含在內。另一特點是ISO 27001僅針對取得驗證的單一組織或獨立部門的資訊進行資訊安全管理的要求，但無法在跨公司的多個組織中應用。

不論是積體電路、光電、精密儀器、航太科技、生物研究、藥品配置、醫療設備或是電子通訊和電腦周邊設備等高科技產業的生產製造工廠，其廠房建設的特性為投資金額大、設計及施工工期短、品質及潔淨度要求高，且生產設備及公共設施也較一般建築工程來得多，除建築、結構、機電、給排水、儀器設備之外，還包含純水、廢水、氣體、化學物質等輸送管線與設備。尤其在面對設計及施工工期短、品質要求高的特性之下，應該要依靠建築資訊模型 (Building Information Modelling, BIM) 的可視化數位科技來增加彼此間的有效溝通，解決設計、施工時結構、設施設備等物件的碰撞問題；對於管理建築、結構、機電、空調、消防、給排水、無塵室等專業廠商所產生的資訊來說，執行ISO 19650系列的要求，乃是最佳的解方。

SGS查證人員在營建技術有經年的豐富經驗，加以對施工規範有深入的了解，並在公共工程品管工程師資格的輔助之下，可在稽核過程中發現初建模者容易遺漏的模型細節。這在面對未來業主之高標準需求、供應鏈採購之發展潮流，及提升整體專案服務架構之綜效有正面的助益，積極掌握ISO 19650-2 與 ISO 19650-5 的應用，將是工業及高科等廠房新建或去瓶頸產能擴充工程不可或缺之管理要素。