KOLABLE多元管理系統 助業者提升品牌價值

「天生我材必有用!」每個人身上都有屬於自己的專長和天賦，若想將這些拿手的事物或心得分享給別人，該怎麼做?

以「客製自有品牌」、「有效經營鐵粉」、「快速內容變現」為主要服務項目的 KOLABLE團隊透過「讓內容生產者都能發揮更大的效益與收益」的企業使命，以多元管理系統，幫助業界提升品牌價值，協助業者在琳瑯滿目的網路資訊中殺出一條血路，在短時間內成功吸引眾人的目光，讓知識輸出者從中賺到應有的報酬。

有別於過去老三台的時代，人們往往只能透過電視新聞獲取新知，現在網路資訊宛如宇宙大爆發式蓬勃發展，只要擁有一台手機或平板，就能快速找到想了解的知識內容， 這就是KOLABLE所擁有的專業。

KOLABLE創辦人徐愷KK形容自己是個熱愛教育與學習新事物的人，除了致於創業項目，還經營個人粉絲專頁，提供Web開發的技術交流。2018 年和朋友創立KOLABLE的前身是線上知識平台「匠說」，半年後因應市場需求，改以企業及個人品牌作為服務對象，並將KOLABLE升級為協助識內容變現的一站式平台。

KK指出，KOLABLE是一套整合内容管理系统(Content management system，CMS) 和電子商務系統 (Electronic Commerce，EC)的服務平台，支援付費圖文、影音、音頻(Podcast)、直播、電商等平台設定，並提供主流訂閱、募資、預購、預約等營利模式，目前擁有超過70 種服務方案，從個人走到品牌再到企業，可彈性化地選擇符合自身需求的功能與方案，再透過專業顧問教學，輕鬆打造理想的獲利模式。

「以往要做不同的內容變現，得到各個平台重新登入、架設，KOLABLE則是提供友善的“One for all”服務，減少使用者的時間成本浪費。」KK 強調，KOLABLE的4大優勢包括1:有效內容變現：用低成本創造知識變現的最高價值，突破平台限制，即使在遠端也能參與互動。2:內容品牌經營：多元方案的一站式內容經營，大家都可以打造屬於自己的變現渠道。3:再創內容價值：配合 KOL 常使用的電商、影音、直播、圖文介紹等內容傳輸，提供友善的消費模式。4:精準推廣銷售：支持多種的行銷模式，讓內容可以精準地找到合適受眾(廣告)。

成立至今，KOLABLE的服務對象涵蓋企業、組織、個人等各個端點的需求者，在業界已建立高知名度，受到業者的肯定。今年團隊也進駐新創基地，藉由基地不定期舉辦的創業小聚或培訓，幫助團隊開拓更廣的視野，藉由多方建議和溝通，創辦人徐愷相信「在不久的未來，大家只要談到商務與內容變現，就會立即聯想到 KOLABLE！」