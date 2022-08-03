勞動部職訓給力 青年精進數位圖文設計力 重新回歸職場

數位科技設計系畢業的晨瑋，原在化妝品電商負責商品攝影和圖像後製工作，卻因公司精簡人力遭裁員，於是遠行日本打工換宿長達5年，2年前因新冠肺炎疫情爆發影響收入，只好回到台灣重新規劃職涯。

晨瑋認為數位設計仍是產業未來的發展趨勢，於是報名參加勞動力發展署北分署「五股職業訓練場」開辦的「數位圖文傳播班」，希望重新學習並精進職能，回歸到學校所學與設計專長的領域工作。

在920小時的專業課程中，晨瑋學習了攝影、圖文處理、印刷應用、電子書製作、插畫與包裝設計等基礎理論與實務操作，其中最令他感到印象深刻的就是包裝設計與攝影技術兩門課，除了在生活中尋找包裝設計的靈感，更運用課堂所學的專業攝影技術設計出系列作品；此外，上課的設備包括最新的MAC電腦、大圖印刷機、熱轉印機、雷射切割機，對學習都有很大幫助。

晨緯正進行拍攝作業前的色彩導表工作。圖/勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署提供

課程期間，晨瑋還主動參加經濟部工業局辦理的iPAS產業人才能力鑑定，順利取得色彩規劃管理師證照，結訓後獲得數位影像公司錄用為後製人員，負責數位典藏專案管理、修色、色彩管理工作。晨瑋說：非常感謝勞動部提供的訓練資源，讓自己能學習專業技能順利回到職場，未來希望能夠繼續加強攝影和photoshop軟體技能，取得攝影技術士證照，繼續在專業領域中精進攜妻。

勞動力發展署北分署賴家仁分署長表示，轄區各職業訓練場開辦多元化的職訓課程，協助失(待)業民眾培養專業技能、學習一技之長，並輔導考取證照提升就業競爭力。「五股職業訓練場」111下半年度現正推出「數位圖文傳播班」、「機電整合班」、「電腦機械製圖班」，歡迎民眾逕上「台灣就業通」（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）職訓課程專區報名，或洽詢北分署自辦訓練科(02)8995-6399#1256／五股職訓場(02)8990-3676#2672。