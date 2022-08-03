海大攜手光隆實業 共育國際化人才

國立臺灣海洋大學與光隆實業股份有限公司於8月3日由許泰文校長及詹賀博董事長代表雙方簽署捐資興學備忘錄(MOU)，企業將提供海大學生經濟支持與實習機會，共同培育具有國際視野的優秀人才。許泰文校長稱讚詹賀博董事長運用科技創造傳統產業的價值，盼培養更多優秀的國際化人才協助詹學長擴展事業。校友總會長林見松國策顧問也特地到場見證，並感謝詹賀博學長加入回饋母校的行列。

詹賀博董事長為海大機械與機電工程學系1999年畢業，本著回饋社會、栽培人才的精神以企業之名捐設獎學金予母校，本次簽約後將提供校獎助學金及機械系獎助學金計60萬元，每年將至少有24名成績優秀、家境清寒或僑外籍的大學生受惠，勉勵學子努力向上。詹學長表示，很榮幸與海大產學合作，提供獎學金及實習機會，在培育未來的優秀棟樑上貢獻棉薄之力，讓海大與光隆的未來更美好。

海大與光隆實業於8/3簽署獎學金備忘錄，活動與會貴賓合影。圖/海大提供

詹董事長也說，雖然沒有在相關產業發展，但海大四年的影響深遠，他將專業養成帶進傳產，從製造設備上做了很多突破，運用自動化導膜技術、治具開發與車縫工藝技術的優化，後續更在中壢建置了智能工廠戰勤中心，即時有效的利用大數據分析掌控生產歷程。光隆實業秉持回饋社會、協助莘莘學子敦品勵學的初衷，除每年提供國內外實習名額，另贊助偏鄉弱勢兒童的陪讀費用及早餐、食物箱等，且在光隆最大的生產基地-越南也提供2千多位兒童的營養午餐，並贊助當地國中小建置圖書館。

光隆實業股份有限公司成立於1966年，集團事業分布大陸、越南、日本、韓國及波蘭，是現今全世界最具規模的精製羽絨廠之一，2013年接任第三代董事長的詹賀博學長以他在科技產業的歷練與創新，將傳統羽絨原料廠整合擴充，成為臺灣羽絨產業中，唯一整合上游羽絨原料精洗生產，和下游成衣及家居紡織製造的企業。