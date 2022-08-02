「111年臺南市前瞻產業發展論壇」經濟再現

臺南是臺灣的第一座城市，2024年將邁入建城400年，有著豐富多元的生活風貌，在文化古都的基礎上，面臨產業轉型往前躍進的時刻，今(2)日由臺南市政府舉辦的「111年臺南市前瞻產業發展論壇」，邀請黃偉哲市長、經濟部能源局副局長李君禮、學界代表及在地產業代表，從「全球經濟關鍵在臺南，重現城市新榮耀」、「創新領航，打造臺南智慧科技城」及「接軌國際、贏戰世界，共創臺南軟實力」三大主題，探討在南科及沙崙雙引擎架構下，如何推動產業升級、建構優質環境，讓臺南蛻變成世界的臺南，現場也有許多「投資臺南、深耕臺南」的企業代表們共襄盛舉一同出席，齊心齊力為臺南創造出更多的新經濟。

黃偉哲表示，臺南有半導體產業領頭，加上本就出色的農業、製造、服務等產業，成就臺南百工百業，在市府大力推動及爭取下，自臺南市升格以來，累計產業投資金額達2.2兆元。台積電在臺南已經新增1萬5千個直接雇用的人才需求。受惠半導體投資貢獻，臺南市固定資產投資額在六都出脫穎而出，成了臺商回流主要的投資城市。

由財訊雙週刊社長謝金河主持「111年臺南市前瞻產業發展論壇」。圖/臺南市政府經濟發展局提供

近兩年已有台積電、聯發科、聯電、群創、ASML、美商應用材料、GARMIN、聲寶集團、誠品、MOMO等知名企業陸續投資臺南。日本最大商業不動產業者三井Outlet也看上臺南的好風土，投資30億元提供上千個工作機會，開幕湧入2.5萬人潮。科技部於沙崙綠能科學園區的資安暨智慧科技研發大樓已有17家完成進駐，包含精誠資訊、叡揚資訊、奧義智慧科技、鑑智實相科技等，自駕車、無人機、綠能科技相關的軟體公司都在臺南沙崙開花結果。

黃偉哲指出，臺南是智慧城市，力推以智慧治理打造安居樂業的宜居、移居環境。在疫情時代，用科技導入防疫措施、禦敵從嚴，過去便首創「AI登革熱防疫平台」，疫情期間更陸續建置「台南打疫苗」與「快篩認證」等線上系統，臺南才能從疫情中脫胎換骨，去年確診數為六都最低。為迎北漂青年返鄉、專業人士移居，市府亦積極實現居住正義，以多元方式和中央攜手合作，多管道取得臺南公宅；目前規劃興建中的臺南公宅已達7,000戶，110年有4案公宅動工，今年預定動工社會住宅戶數也達1,554戶。

由市長黃偉哲頒發「深耕臺南」獎座給MITSUI OUTLET PARK總經理川邊直樹、雅聞生技總經理紀敏吉、亞果遊艇董事長侯佑霖與宏廣新技董事長林菊梅等61家在地企業，表彰其對臺南的長期貢獻與投入。圖/臺南市政府經濟發展局提供

經發局局長陳凱凌表示，南市府往金三角願景前進，第一個角為公部門產業發展場域，在臺南逐步擴散5G、AIoT和數位轉型的創新實證場域，目前實際據點包含贏地創新基地、南瀛5G大樓、左鎮科技小鎮、沙崙智慧綠能科學城。第二個角則是放大資料中心資源，並結合民間業者的力量，目前臺南市的資料中心有國網中心臺南分部、Google 資料中心、科技部資安研發大樓，搭配民間企業像是龍鋒工廠，全國第一個臺日合作的5G專網數位轉型實驗場域；或是大亞電纜工廠透過5G和物聯網技術，打造首座電纜業智慧產線。第三個金角則是吸引相關之軟硬體人才進駐，串聯各方產學研合作，利用臺南產業需求帶動學研、新創的投入，吸引創新解決方案及更多軟體人才進駐臺南，進一步形成軟體人才聚落。在不久將來展現全新風貌，將創新科技融入古城的文化底蘊，喜迎建城400年。