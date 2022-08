教育全球化 臺北VIS實驗高中前進斯洛伐克

台北VIS國際實驗高中繼今年4月走訪歐路,與奧地利聖波坦新設計大學(New Design University)連線洽談為夥伴學校事宜後,近期再傳捷報!將與斯洛伐克Bratislava高中簽署成夥伴學校。未來,VIS學生的寒暑假又多一選項:可前往該校進行學習交流和深度文化體驗。

全球各國陸續開始解封,VIS國際實驗高中就積極佈局歐陸。年初才與歐洲名校荷蘭阿姆斯特丹大學預科課程簽訂合作備忘錄,提供5名保證入學名額,及成績優異獎學金;4月又創造了豐收的奧地利行,未來雙邊可就師資、培訓與課程規畫等進行交流合作;此次與斯洛伐克的Bratislava高中結盟,不僅落實全球化教育的理念,透過民間互動,更成就了一次漂亮的外交出擊!

為真正落實全球化與多元國際接軌,VIS國際實驗高中校長黃禮騏於暑假期間前往斯洛伐克參加在該國首都Bratislava舉辦的國際教育記者會。席間,並受邀發表國際教育、特有的PBL教學模式及如何與聯合國永續發展目標SDGs相結合。

斯洛伐克教育部次長 Ľudovít Paulis高度肯定來自台灣的VIS國際實驗高中創新教育模式。圖/台北VIS國際實驗高中提供

當天與會的貴賓包括斯洛伐克教育部次長 Ľudovít Paulis、斯洛伐克國會議員 Miroslav Žiak, member of the NR SR for SaS及中華民國駐斯洛伐克代表處的大使李南陽等。黃禮騏表示,因應歐洲中文學習蔚然成風,開啟當地高中生或大學生來台進行短期進修、學習語文的大門。此舉不但可促進台歐民間文化交流,更成為在地國民外交的新契機!目前VIS的學子除了在高中12年級可前往加拿大夥伴學校Columbia International College就讀、並取得 OSSD安大略省高中畢業證書外,還可在就讀VIS的高中階段、於寒暑假前往相關的夥伴學校進行跨文化學習與體驗。

黃禮騏透露,應駐奧地利代表處大使張小月及駐斯洛伐克代表處大使李南陽的邀請,將於10月份帶領VIS的師生前往參加國慶酒會,並與奧地利青年代表交流座談與斯洛伐克伙伴學校正式簽約結盟。屆時VIS特色的PBL課程,也將在維也納的聯合國UNOV展開。張小月表示,樂見有愈來愈多的台灣學校與歐洲有更緊密的連結。外交,需要年輕的力量。各式各樣的年輕交流變多,代表台灣被看見的機會更多!

斯洛伐克駐台代表博塔文(Martin Podstavek)表示,民間人士對於推動台斯關係的角色,絕不遜於正式派駐的使節。未來需要持續借助民間力量拓展雙邊關係。VIS不同於傳統教育的學習與創新模式,以強化國際教育的深度和廣度,落實國際化人才培育為目標,讓世界更看見、認識台灣。