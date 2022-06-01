2022新一代設計展 6月1日線上開展

台灣新銳設計年度盛事「新一代設計展」，6月1日於線上盛大開展。今（2022）年受COVID-19疫情影響，取消往年連續4天的實體展覽，線上展則維持如期展出，匯聚全台59校、131系、約4千件學生設計作品，並首度提供虛擬展間平台，讓參展校系發揮創意，打造專屬的沉浸式3D擬真展覽，為線上展更添精彩。同時邀請英國倫敦皇家藝術學院、日本多摩美術大學等國際頂尖設計院校學生跨海參展，並邀請華碩電腦等知名企業短講，規劃產學合作對談、參展校系線上分享等活動，以促進更多產學互動與國際交流。線上展自即日起於新一代官方網站，不限時段免費瀏覽。

由經濟部及教育部共同指導、經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行之「新一代設計展」，自1981年創辦迄今，是台灣青年學子展現創意設計能量的絕佳舞台，亦為企業發掘優秀設計人才、促進產學交流的重要平台。近年新一代設計展不斷精進變革，官方網站除了作為線上展覽平台，並設有媒合功能，讓企業可直接線上洽約，協助業界發掘優秀適宜之設計人才，也幫助同學創造更多就業機會。今年首度提供的虛擬展間平台，讓參展作品皆有專屬展示空間，以三維空間尺度展現學生作品，帶給觀眾猶如親臨實體展場般的沉浸式觀展體驗。此外，還可以欣賞到「第八屆新一代設計產學合作」計畫作品，每個企業出題皆以個別展間呈現，一次看到不同學生解題的精彩創意。

今年規劃一系列的線上講座活動，包括兩場「企業短講」，邀請華碩電腦、羅技電子、春池玻璃、必應創造、家樂福、5%DESIGN ACTION社會設計平台等國內知名企業或業界設計師，與年輕學子分享不同領域的設計服務業趨勢、未來職涯規劃等議題；三場「產學合作分享」講座，則邀請「第八屆新一代設計產學合作」計畫出題企業及獲獎作品團隊參與，透過「企業與學生對談」、「學生與學生對談」等不同角度，分享企業如何藉學生創意提案激發內部創新能量，以及學生在企業實務指導中強化專案執行能力的珍貴經驗。此外亦有一場「學生短講」，邀請本次參展校系學生分享地方創生主題相關作品，讓更多人看見年輕學子以設計為地方提出解方的創意與行動力。

本屆線上展內容橫跨產品與工藝設計、視覺傳達設計、數位多媒體設計、空間與建築設計、服裝與時尚設計、跨領域整合設計等多元領域，並邀請來自印度、香港、墨西哥、泰國、英國、芬蘭、日本、馬來西亞之國際頂尖設計院校學生，與日本大阪國際學生創意獎（ISCA）2021獲獎作品跨海參展，讓台灣設計學子透過線上展平台與國際優秀青年設計師交流。

新一代設計展自2020年至今已累計展出近萬件作品，為集結台灣逾百所設計科系人才及作品的重要資料庫，不僅網站瀏覽量逾4百萬次，媒合數更達4千多筆，創下良好展覽效益。線上展不受時間、空間或參觀人數的限制，只要一鍵連結即可線上觀看。線上展自即日起開放瀏覽，歡迎對設計有興趣的民眾前往官網逛展，將好設計分享給週邊朋友，一起支持台灣年輕設計力發展！