科技部TTA南部據點攜手農食新創圈掀科技革命

擁抱科技帶來農食革命，成為新創生態圈的一股熱流，科技部6月1日於Taiwan Tech Arena (TTA) 台灣科技新創基地南部據點，展開「餐桌上的永續轉型及循環新商機」主題式論壇，攜手國內首家農食餐飲科技創投及加速器Foodland Ventures扶田資本，弘陽食品、一週二次蔬食等企業專家，與新創Showcase焦點對談，構築國際餐飲農食科技生態圈的未來樣貌。

產學及園區業務司司長許增如致詞。。

圖/台灣科技新創基地提供

論壇與談人扶田資本共同創辦人林剛羽表示，扶田資本提供集中火力的關鍵資源，專注垂直產業的鏈結服務，替產業注入創新活水，成為新創和餐飲企業的關鍵橋樑。創辦人陳瑞弦也強調，替代性蛋白、循環經濟相關議題將持續成長，扶田資本至今直接投資已達8家新創，新創估值超過 2.5億美元。

以老字號經驗傳遞素食新潮流的與會大企業之一弘陽食品董事長謝奇峯指出，弘陽食品以原料、口感、色澤及風味四大革新技術，讓植物肉咬起來有如同真肉的纖維口感，更以全臺最大植物肉製造商之姿，催生第一個MIT的植物肉品牌「VVeat」，進一步朝碳中和目標邁進。

同樣參與論壇的一週二次蔬食（股）公司（TWICE A WEEK INC）創辦人暨執行長劉千瑞也分享開業至今，服務的客人有近八成為葷食者，也有超過八成是青壯年族群，代表臺灣素食市場已經跨出過往針對有宗教需求的客群，另透過永續的概念，成為生活風格的體現；並提到計劃於明年之前再開設四個新據點，顯示市場需求仍持續強勁。

「餐桌上的永續轉型及循環新商機」採主題式論壇舉行。

圖/郭文正



除了企業家觀點之外，活動更安排餐飲科技新創展演促成企業與新創的交流鏈結。同為TTA團隊的矽谷新創Lypid活優科技，展示獨有專利技術PhytoFat™植物油脂，讓植物性肉品有著彷彿真肉的口感與油質樣態，近日方完成400萬美金種子輪募資。另外，來自新加坡的Crust Group將桌下剩食轉變為桌上聖食，釀造多元環保飲品。活動同時邀請飲食作家暨輔仁大學兼任教授楊馥如，探討歐洲與臺灣飲食新趨勢，傳遞「食材零廢棄」的嶄新態度。

TTA 南部據點本季以「潔淨循環」為主軸，期望整合加速器、新創與大企業共構，以大帶小共創商機，加速解決轉型課題，助益環保、永續與商機多贏的國際創新生態圈。