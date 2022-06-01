邱春茂參加2022離島資訊技術研討會 發表空壓機服務行動管理獲肯定

「2022第二十屆離島資訊技術與應用研討會」於5月27~29日在國立澎湖科技大學舉辦。宣鑫總經理邱春茂去年畢業於國立勤益科技大學產業碩士班，今年代表母校參加並發表他的碩士畢業論文「空氣壓縮機服務行動管理資訊系統之研析」。論文重點主要將空壓設備產品整合物聯網技術，達到定時紀錄、即時預警發送，揭露設備詳細運轉紀錄之即時狀況，完成追蹤與趨勢分析之技術創新。

邱春茂表示，利用物聯網IoT結合APP及Line主動式服務，提升售後服務及附加價值，讓空壓機設備功能增加與品質創新，降低人力成本，提高管理效能。圖／宣鑫公司提供

空氣壓縮機在工業上佔有不可或缺的地位，幾乎所有各型工廠都需要裝置空氣壓縮機，因此建構國內產業用之空壓機維修保養系統，提高客戶和廠商在生產製程之穩定性及效能，成為整個製造業供應鏈產能最有力的支柱。

利用物聯網IoT結合APP及Line主動式服務，該套服務/保養系統已於今年4月由宣鑫公司正式執行啟用，並達到實質的管理效益。圖／宣鑫公司提供

由於目前空壓機故障保養維修流程，仍然使用電子郵件或電話，進行故障報修申請後，經空壓機公司客服人員受理，彙整後再指派維修人員到客戶工廠檢測及維修，整體流程浪費資源和費用甚鉅。

邱春茂進一步表示，該論文提出由傳統故障報修之被動方式，進入新的形態，利用物聯網IoT結合APP及Line主動式服務，提升售後服務及附加價值，讓空壓機設備功能增加與品質創新，降低人力成本，提高管理效能，整合創新技術與服務推廣，促進維修保養的深度和品質成長的能量。

隨著工業的快速發展，產業自動化、大量氣動化的趨勢慢慢影響到全球90％以上的產業。原因沒有其它，因為大量的自動化可以邁進高效率與高產值的效益，所以空氣壓縮機行業所供應的壓縮空氣，就很像水與電等的民生需求一樣，產生出產業不可或缺的重要生產要素。

而空氣壓縮機在工業領域廣泛被使用，壓縮空氣、水、電並列為生產工廠必備的主要能源，因此空氣壓縮機的品質及性能更受到重視，尤其維護保養更顯得重要，目前市場都以故障叫修廠商的被動方式。且無運轉及維修紀錄，或是以紙張存檔，查詢紀錄相當繁瑣。

隨著資訊與網路的快速發達，現今已經可以利用結合手機行動裝置達到即時監控，預測保養、數據分析、故障叫修、歷史紀錄、工作人員的管理等來做好管理。該研究希望，將資訊化的技術帶入到空氣壓縮機服務行動管理方面，因為傳統方式是利用紙本文件記錄相關維修紀錄，以及叫修服務都是利用電話方式預約時間，讓服務人員處於被動式服務，然而導入IoT物聯網結合APP行動裝置與Line訊息推播後可以把機台相關紀錄放在資料庫以外，還可以讓服務人員查詢相關客戶端的機台狀態，並去主動聯絡客戶進行保養或維修的部分，形成主動式服務。

宣鑫公司於1991年成立，挾其銷售美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，並提供最新雙段螺旋式空壓機(最大馬力達700HP)、及離心機(400HP以上)，具節能減碳效益，其大馬力性能與品牌市占率高，猶如汽車界的雙B。31年來倍受客戶肯定以及台中市政府表揚而打響名號，成為國內代理銷售空壓機極具潛力耀眼的企業。

美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，於1871年成立，擁有150年歷史的上市公司。宣鑫公司目前為台灣全國代理商。美國IR空氣壓縮機遍銷全球，說到IR大概無人不知，不管到哪個國家，都看得到這個品牌。宣鑫近年來陸續榮獲台灣優良精品暨消費者滿意金質獎、金手獎、台灣優良商標獎等，成功打下宣鑫空壓機（NEO-AIR）的品牌價值。在國內市場深獲台灣上市公司如台積電、矽品、台塑系統、福懋、長春、奇美、可成、台中佳能等高科技、電子業、石化業採用，並通過ISO9001銷售與服務認證。

宣鑫也是國內第一家獲得空壓機銷售及售後服務ICR國際驗證ISO900：2008，提供系列產品包括：最新E系列無油暨永磁螺旋式空壓機及RS系列微油螺旋式空壓機、中型微油變頻調速空壓機、大型微油變頻調速空壓機、離心式空壓機、節能型空壓機、熱回收吸附式乾燥機、特殊高壓空壓機、原裝進口環保油水分離器、原裝進口高效率精密過濾器、節能減碳無耗能自動排水器等。並協助規劃完整的「節能減碳方案」，包括工研院、石化業、藥廠、電子廠、化學廠及工程界等齊聚一堂，並協助廠商解決難題、提高生產力。

邱春茂強調，透過數位轉型由此驗證出IoT物聯網結合APP行動裝置與Line訊息推播應用於空氣壓縮機服務行動管理上之可行性。而「空氣壓縮機服務行動管理」定義，也由被動式服務形成主動式服務，並對公司帶來實質的幫助。此外，也可以讓更多關於空壓機的公司及使用廠家應用此系統，不僅可以減少環境汙染或人力成本，達到節能減碳的新地球觀，更可以提高公司管理與服務之效率，帶動產業發展，提升國際競爭力。