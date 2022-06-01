高苑科大校方與董事會再掀戰火

高苑科技大學校方與董事會間戰火未歇，該校教師與職員工於5月31日在校園集會簽署大字報，控訴高苑科大董事會3次違背捐資承諾、4次企圖停招停辦，故意讓學校列入專案輔導學校，並企圖全面扣減教職員薪水，嚴重侵害學校學生及教職員工權益！

高苑科大教師代表、休閒運動管理系邱翼松副教授表示，當屆董事會於2月27日正式走馬上任，從不願繼續捐資的前屆董事會手中接辦學校，竟然在三天後(3月2日)的董事會就立即宣布停招五專！3月11日，再請人事室主任到董事長室，告知要全校停招，請其配合啟動。並且，從今年1月份開始，向教育部及校方表示要分期捐資1億5仟萬元的承諾，總計拖延跳票3次！而教育部要求5月28日捐資期限已過，董事會無任何款項捐入學校，將造成全體教師5月薪水欠發，影響教師生計。

邱翼松副教授說，高教公共化就是大學民主自治，且校產資源應與社會共享，私立大學不應只是董事會營利的工具。高苑科大全體教職員工主張，嚴正抗拒停招停辦，讓教育事業永續經營，全體學生順利畢業，教職員確保工作權等四大訴求，並認為當前董事會違法亂紀，企圖毀滅學校轉為私人營利用途，教育部應立即依法予以解散！

董事會願協助學校解決財務困境，不會迴避籌資責任

針對學校教職員的指控，高苑董事會再提澄清。該董事會表示，有關本校部份教師指控本會，請社會各界及校內教職員生務必認清，本校財務狀況一向良好，今日卻淪落面臨發薪危機，冰凍三尺非一日之寒。在學校財務極度惡化下，第11屆董事仍願接手搶救學校，乃抱持協助高苑科大解決校務及財務問題的熱忱並實現教育理想，豈料卻遭受校長以行政權杯葛並以民粹方式操弄民意、污衊董事會，令人痛心。

而對於5月28日高苑董事會仍未捐資5,000萬元，高苑董事會指出，該會有心辦學願協助學校解決財務困境，亦不會迴避籌資責任，惟對捐資是否能被善用尚有疑義。該董事會進一步表示，趙校長不願尊重新任董事會之校長人事權，拒絕提供資料以配合董事會行使監督職權，又主動召開記者會詆譭董事會並損害校譽，種種行徑證明趙校長已德不配位，爰請本校趙校長尊重董事會人事權，考量學校發展及師生權益，應知所進退，倘趙校長仍堅拒辭職，持續以行政權杯葛本會行使監督權並架空本會經營權，致本會失去捐資基礎，進而導致學校無法正常運作，趙校長應負最大責任。

高苑董事會指出，倘董事會無法掌握校長人事權，又被校長以行政權杯葛並拒絕配合本會行使監督職權，董事會在經營權被架空下形同有責無權，校內師生及校友又被趙校長以行政權操弄曲解董事會公益辦學用心。若趙校長不卸任，董事會後續捐資是否能被善用於改善校務、財務，並確實用於改善教育品質，不無疑義。

高苑董事會呼籲趙校長及部份教師懸崖勒馬，停止繼續傷害學校，唇亡齒寒，攻擊污衊董事會無助解決問題，最終只會讓教職員生受害。而少數教師對於本會進行的種種污衊、毀謗及不實指控，本會將保留法律追訴權。

教育部呼籲董事會儘速完成捐資，以維護教職員權益

針對高苑科大董事會未如期捐資，教育部除了表達關切並提出二點說明：一、本部前於5月13日要求高苑科大董事會於15日內開立信託專戶並完成捐資5千萬元，惟截至5月30日相關款項並未捐贈，本部刻正依私校法第77條對董事長進行行政罰鍰，未來將裁罰10萬至50萬元，之後會再給董事會一段改善期間，要求其捐資，若未能完成，本部將依私校法第25條，經徵詢私校諮詢會意見後，向法院申請解散董事會。二、另有關學校已無法正常發放教職員薪水部分，本部仍呼籲董事會儘速完成捐資，以維護教職員權益，因私校退場條例規範，退場基金墊付之前提，必須是學校已停招，並且董事會經由主管機關重組， 而高苑科大目前並不具備這兩項條件，因此無法由退場基金代為墊付教職員薪資。