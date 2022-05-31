信託有愛徵影召開籌備會 20校老師參與 將打造新創意平台

延續去年第一屆「多元信託創新獎」系列活動的好評，今年第二屆擴大增設「信託有愛徵影活動」，以業界出題、學生作題的模式進行，並輔以信託業師加入，擴大多元信託運用的創作參與。主辦單位工商時報於31日邀請超過20位大專院校科系主任、教授共同參與「2022信託有愛徵影籌備說明會」，活動引進業師加入輔導部分，也引發現場熱烈討論與迴響。

影像當道 工商時報期許校園成金融觀念的科普先鋒

在面對知識爆炸的年代，現代人需要更簡潔有力的資訊傳達。校園是產製、創造「影像」最蓬勃的地方，「信託有愛徵影活動」希望善用學子的創意巧思，用影像呈現出對多元信託的想像。工商時報執行副總劉益昌表示，信託蔚為風潮，去年辦理第一屆多元信託創新獎的評選活動深獲業界、金管會高度讚許，更發現不管在企業界或民間，信託的需求湧現且愈來愈多元，因此今年第二屆擴大舉辦增設「信託有愛徵影活動」，更是第二屆活動一大重點。在去年疫情嚴峻之際，企業透過信託來辦理員工福利的金額就激增350億元達到1,758億元，愈來愈多銀髮族也會把現金、不動產、股票債券、保險金收益等財富，透過信託來維持樂活安養的退休安排，智慧的將財富傳承，尤其台灣預估2025年進入超高齡社會，未來民眾的安養信託、財富傳承信託等的多元信託需求也將愈來愈多，透過信託更可以讓公益贊助永續發展。

「多元信託系列活動」在今年擴大舉辦增設「信託有愛徵影活動」特邀青年朋友參與，借重業界專家協助、跨界合作的方式，用影像傳達訊息的方式，協助大眾理解「信託」是一般家庭值得好好認識的財務工具，也希望傳達「信託」可以廣泛運用在自身（自益信託）、親友（他益信託）、不特定族群（公益信託）的照護，成為安定社會的另一種力量。

在疫情嚴峻下，「2022信託有愛徵影籌備說明會」採以線上會議模式，廣邀各大專院校主任、教師一同參與籌備說明會，給予活動專業建議。活動規劃以企業策略單命題模式，以信託業實務多元創新案例，向學生募集具創意之短片，由「企業老師—經驗交流協助學生了解信託方向」和「學校課程導師—專業影像技術輔導」一同幫助學生完成，展現多元信託的想像，提早認識多元信託制度，並激發民眾對多元信託了解，將信託概念扎根青年學子與推廣社會大眾。

工商時報採用線上會議模式，廣邀各大專院校一同籌備「2022信託有愛徵影籌備說明會」。圖／工商時報翻攝

產官學跨界合作 讓多元信託觀念更加普及

劉益昌指出，工商時報身為財經專業媒體翹楚，期能善盡媒體社會責任，這次廣邀各大學院校優秀學生團隊，透過創意、多元角度，把許多有故事的信託案例，推廣給更多社會各階層了解，進而懂得運用信託共創美好。醒吾科技大學數位設計系主任連敏旭建議內容拍攝可以更聚焦在具體案例，讓學生可以有較好的方向發揮創意。工商時報金融組主任蔡淑芬則表示，徵影活動將會透過策略單、線上線下媒合說明，更加上信託專業的業師協助學生了解信託，完成具專業訊息的創意影像作品。

圖為醒吾科技大學數位設計系主任連敏旭率先對活動提出建議想法。圖／工商時報翻攝。

醒吾科技大學商業設計系主任胡毓賢建議策略單可以再貼近生活化，且希望邀請業師到校進行說明會，能加深學生對信託的了解，提高參與意願。銘傳大學新媒體暨傳播管理學系主任陳佳慧對於本活動以多元信託新穎議題入題，並有業師輔導的方式表示認同，也期待未來業師媒合線上說明會的安排，也建議主辦單位可以鼓勵學生跨系合作。國立臺中科技大學商業設計系教授邱順應建議，構想製作影片參賽通常需要耗費較多心力，希望可以給予學生多一點鼓勵。主辦單位也回應將納入會後內部討論重要事宜之一。

「2022信託有愛徵影活動」籌備說明會獲得多位老師的專業建議與迴響，活動將於2022年7月1日正式起跑，歡迎大學院校各科系同學揪團參賽，給自己一個跨界、跨系學習的合作機會，透過青年的多元創意，促進多元信託理念普及，也讓信託成為安定社會的基石。

致理科技大學多媒體設計系主任陳世倫建議，鼓勵大會向商學院學生招募參賽資訊，有利商學院學子發揮所學，也讓業師、跨系合作成為徵影活動難得的經驗。

與會嘉賓：