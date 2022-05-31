育達科大攜手社區做公益 贈肉粽慶端午

儘管新冠肺炎疫情嚴峻，端午前夕，為表達對地方社區弱勢族群及長者的關懷，育達科技大學餐旅經營系結合後龍鎮埔頂社區，於5月30日由學校餐旅系師生帶領社區民眾一起包粽子，並將400顆粽子發送給弱勢家庭，一同歡慶端午佳節，讓長者在防疫當下也能品嚐到優質好味道。除感念後龍鄉親過去幾年來對育達科大的支持，同時也培養學生回饋社會之觀念，以善盡大學的社會責任。

育達科大餐旅系多年來，配合佳節攜手地方社區舉辦各項關懷活動，照顧社區弱勢族群及長者，今年儘管受到新冠疫情影響，校方關心弱勢族群及長者的行動仍未喊停，結合綠色照顧六大旗艦社區之後龍鎮埔頂里社區，並與學校「越南專班多元教學」學生同時進行，也讓外籍生感受台灣佳節溫馨的氣氛。

餐旅系陳慶麟老師表示，學校舉辦社區送愛活動以來，投入更多資源協助偏鄉發展，力行大學社會責任，由學校師生和社區居民合作發想，共同為地方發展與永續提供解方。餐旅系服務團隊深耕後龍、造橋的社區已多年。這次師生及埔頂社區民眾一起包粽子關懷弱勢族群及長者，共用480斤糯米、13斤香菇、170斤豬肉、乾蝦仁40斤、菜脯100斤，還有紅蔥頭，共製作了3,000多個客家粽子，與社區長者分享佳節的愉悅及學生的手藝。

育達科大王育文董事長表示，學校致力善盡大學社會責任，從「在地連結」、「人才培育」到「社會經濟與環境」全面出發，學生與教師深入社區實務體認，陪同社區長者共同成長，這次還有學校越南的同學參與，更是讓越南同學有不一樣的課程體會，能夠以感謝與感恩的心，來對待社區的長者，重視在地關懷，可以說真的做到了學用合一，促進社會永續發展，落實大學社會責任實踐。