海大培育學士後專才 上班族轉職高薪航運界

各大航商開出的高額薪資讓人稱羨，想要轉換職場航道但非本科系畢業的社會人士，可以報考國立臺灣海洋大學「學士後多元專長培力方案」，只要一年半就可以取得商船或輪機學士學位，獲得報考一等船副或一等管輪的資格，未來年薪上看百萬!且陽明、萬海、裕民及中鋼皆與海大合作培育國內海事專業人才，除補助錄取生學雜費等相關費用，甚至提供生活津貼，也將提供海勤實習及工作機會。

近兩年是航運史上的最強景氣，航運公司求才若渴，不但起薪提高，獎金也相當誘人。船上工作雖然辛苦，需要船員高度訓練以應付突發狀況，但甲級船員起薪就超過10萬，與陸上工作薪水相比高出2-3倍，也有機會到世界各國看看，而且現在的商船上休閒設備完備，圖書室、健身室、乒乓球桌甚至看電影都沒問題，船上也有衛星網路可以天天與家人朋友聯繫。

學生於操船模擬室學習。圖/海大提供

海大為來自各行各業想要轉換職場航道者提供就學的管道，輪機工程學系及商船學系學士後多元專長培力課程專班提供專門知識與技術，一年半可取得學士畢業證書，即具有參加航海人員測驗一等船副或一等管輪之資格。就業方向除了航商，還可選擇郵輪、海巡署、離岸風電工作船、離島交通船等。今年首度採取商船及輪機聯合招生，一次最多可填寫8個志願。

歡迎想要轉換職場航道者報名海大學士後多元專長培力方案，取得未來在船上服務的資格，勇敢追夢開啟遨遊世界的第一步，成為臺灣邁向永續海洋國家的重要推手。國立臺灣海洋大學111學年學士後多元專長培力方案(輪機、商船)招生報名至111年6月20日止：https://admission.ntou.edu.tw/info.aspx?v=2299