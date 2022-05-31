易經師蔡曄涵 開辦「企業家修為養成班」

近幾年市場瞬息萬變，許多企業主不得不開始尋求神明的幫助，甚至也有許多企業主都會去找算命師、風水師問事，而眼尖的網友們發現，在台灣竟然有一位低調的企業易經師，不旦外型氣質甜美，更有國內高學歷！網民直呼「跟我想像的算命師不一樣！」

這位協助上千位企業家解困的企業易經師本名為蔡曄涵，法號為東方明珠，大家都稱她為曄涵老師，畢業於清華大學經濟系及計量財務金融系雙學程，網友們好奇擁有清大高學歷的美女，為什麼會走上算命師的道路？曄涵老師表示她早期在上海發展，過後獨自一人來到陌生國家馬來西亞開疆闢土，創辦「千手千眼企業管理顧問有限公司」教育培訓公司，輔導各國各地企業家們創業成功，年紀輕輕在27歲時就將事業版圖拓展至吉隆玻、亞庇、上海、重慶、台灣，學員累積上萬人，因為疫情回到台灣。「我的使命是協助企業主解困，透過企業易經教育影響社會」

在上千位企業主問事的個案中，最令她印象深刻的是，有一次個案是一位任職台灣某科技公司的高階主管，他提供他們公司的大門口照片給曄涵老師看，曄涵老師直接告訴他：「你們老闆最大的問題是無法安定人心，我看到你們辦公室的人表面上都乖乖工作，但是整個辦公室裡，員工們的靈魂都在亂衝亂撞，非常緊張，他們看不到自己的未來在哪裡，非常害怕自己的工作被取代，或被人利用。」

此時他才透露，他的公司被大陸某間大公司併購，造成台灣公司的員工人心惶惶，老闆沒有能力安定員工的心，不久許多重要幹部及員工都紛紛離開了。

企業易經師跟一般顧問最大的差異是，一般顧問只會從有形面去做剖析，而企業易經師除了有形面的規劃外，還會針對企業老闆的考關、功德福報、天命、祖命幫企業主做企業佈局規劃。

現在，曄涵老師結合了有形面的企業經營管理、開辦了「企業家的靈性修為養成班」課程，課程中會分享到很多企業易經的問事者個案，他們的祖先、命格、先天易經、後天易經是如何影響到企業發展，該如何破解。

有網友說企業易經：「這根本是救命的課，讓我知道自己的使命，這生沒有白來。」也有其他網友說：「如果早點上這門課，員工資遣費至少省下一百萬」「以前學的身心靈、能量學、靈魂學、催眠、療癒都只是像一塊塊的拼圖，只是講片面部分的知識，如今上了課程後，我終於把拼塊完整地拼起來了！」https://www.facebook.com/Miranda.YH.Tsai