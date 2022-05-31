疫情下一鍵直播打造商機 醒吾科大熟齡網紅班招生中

疫情嚴峻，網路行銷逆勢成長！醒吾科技大學「50+熟年網紅行銷實戰培訓班」熱烈招生中，45歲以上課程費由政府全額補助，符合特定身分者加領生活津貼。課程由業界名師手把手教學容易上手且具深度的直播，讓學員變身網路意見領袖(KOL)，發揮網路個人影響力，開創屬於自己的自媒體事業。

鄒家豪老師(左)指導學員用手機也能拍出高質感的照片與影片剪輯。圖／醒吾提供

自媒體已成媒體主流，不論是生鮮銷貨的丟丟妹、團購各式生活用品的團媽藝人柯以柔、推廣銀髮議題的時尚老人，都是透過自媒體發揮自身的影響力。醒吾科大去年與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署聯手舉辦「45+熟年網紅數位人才培訓班」深獲學員好評，今年再度攜手開設「50+熟年網紅行銷實戰培訓班」。

講師劉家妤(右)傳授直播的內容設計，以及如何進行商品直播販賣。圖／醒吾提供

「50+熟年網紅行銷實戰培訓班」是醒吾科大專為零基礎網路新手設計的熟齡網紅課程，課程設計活潑生動，學員透過實作學習掌握自媒體經營技能，加上青銀共學的方式讓大學生參與課堂互動，讓熟齡學員不再懼怕科技學習，也讓同學能發揮課堂學習知識，彼此互動達到更好的學習效果。

李亮槿老師(右二)指導學員鏡頭前的美姿美儀，打造學員個人風格與魅力。圖／醒吾提供

今年的「50+熟年網紅行銷實戰培訓班」為了降低科技使用落差，特別邀請業界知名的就醬播(Ja Jambo)團隊設計了一鍵直播教學課程，讓零基礎的學員也能快速了解直播產業並掌握直播工具的操作，搭配蔡雅琦老師(漂漂老師)的社群圈粉技巧與吸睛文案寫作、鄒家豪老師商業攝影技巧，讓你能在茫茫網海中找到精準的目標受眾，打造屬於自己的自媒體小圈圈。

網路不再是年輕人專利，熟年網紅也可以一鍵直播。圖／醒吾提供

直播當然不是只有工具使用這麼簡單，為了讓學員能在鏡頭前能有最好的表現，醒吾科大也設計了肢體語言課程、打造個人形象與魅力的時尚課程、要怎麼讓直播更有料的內容設計與商品販售練習通通都囊括在本次課程當中，就是為了讓學員能從零基礎的網路素人，經由課程的學習與實務操作發展屬於自媒體，進而開創屬於自己的網紅事業。

醒吾科大50+熟年網紅行銷實戰培訓班課程報名資訊。圖／醒吾提供

課程資訊如下：

費用：符合特定身分者政府全額補助及加領生活津貼。

對象：45歲以上不具1.公司就保身分、2.公司負責人身分的待業者或退休者(65歲以上保留70%優先錄訓權)

時間：111/8/29-111/10/18，一個禮拜四天，9:00-16:00 (共18小時)。

上課地點：醒吾科技大學

台灣就業通報名網址： https://its.taiwanjobs.gov.tw/Course/Detail?ID=147790

詳情請洽詢醒吾科技大學創新育成中心02-26015310#1912，林小姐