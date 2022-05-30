虎科大USR計畫拍攝團隊成果展 學生團隊成為發現地方的眼睛

5/30至6/24於虎尾科大第二校區綜三館展覽室展出

國立虎尾科技大學藝術中心於5月30日舉行「你有拍到嗎」大學社會責任實踐（USR）計畫拍攝團隊成果展開幕活動。此次展出虎尾科大執行計畫期間培植出的學生拍攝團隊，紀錄校內計畫活動影片，從學生角度出發，透過拍攝參與校園公共事務，同時回饋學生端的理解與感受。

虎尾科大USR拍攝團隊自2018年成立，由多媒體設計系及休閒遊憩系學生組成，跟著計畫深入社區，汲取社區文化及地方故事，運用在學期間所學的拍攝、美編與剪輯技巧，以影像記錄及微電影形式，讓各計畫成果有更完整且活潑的呈現，也展現出學生的多元創意及學習成果。

虎科大校長張信良表示 ， 大學社會責任包含人才培育，拍攝團隊皆具專業水準，且在地方創生養分的支持下，有別於一般攝影團隊。圖／虎科大提供

虎尾科大致力大學社會責任的實踐

虎尾科大持續關注永續發展議題，並致力於大學社會責任的實踐，預計於今年8月成立「永續發展暨社會責任處」，持續推動計畫，隨著組織的擴大與完善，對攝影團隊而言，透過曾參與的計畫項目、拍攝活動與社區踏查，讓團隊逐步成長，專業能力也益發成熟，本次展出正是一次檢視與回顧。

此次展覽集結拍攝團隊25支影像作品，其中「110年高等教育深耕計畫形象影片」，由拍攝團隊撰寫腳本，針對計畫成果摘取精華，邀請校長張信良以開箱計畫的概念，帶領觀眾走訪校園與鄰近社區，進入高等教育現場。影片內容的串聯與剪輯編排，呈現出團隊參與校園公共事務的深度與理解，同時也是其專業技巧及美感訓練的展現。

影片「我的USR秀」，呈現虎尾科大發現在地問題與需求，建置在地關懷課程、成立農業科技系及鄰近社區踏查，深化學校與在地連結。拍攝團隊一同跨出校園，探尋地方特色與歷史脈絡，進一步與地方建立關係，善用其所學進行記錄，讓更多人看見地方，也是大學教育實踐社會責任的展現。

雲林縣副縣長謝淑亞表示家鄉的文化底蘊，需要學界進行系統性爬書與分享，虎尾科大拍攝團隊及此次展覽皆是雲林三所大學首創。圖／虎科大提供

雲林縣副縣長謝淑亞表示，USR、地方創生是國家目前重要的政策，結合學校資源，拍攝團隊成為發現地方的眼睛，同時透過學校為雲林物產與文化底蘊進行系統性爬書及分享，這是一般人做不來的，虎科大的大學社會責任成果充分展現獨特性。

虎尾科大校長張信良表示，大學社會責任除了地方創生外，也包含人才培育，並肯定usr計畫團隊的拍攝手法、情節掌握與攝影技術皆具專業水準，且多了地方創生養分，能和一般攝影團隊做出區隔，期許團隊人才傳承，作為虎科學子典範。

此次展覽同時嘗試以新手法，結合光雕投影技術設置打卡展板，將拍攝團隊的工作狀態帶至現場，與大眾互動，增加視覺感受。本次展覽自5/30(一)至6/24(五)於虎尾科大第二校區綜三館展覽室展出，假日休館，歡迎各界蒞臨參觀。