南臺科大111級畢業典禮期望畢業生集承在校所學永續精進成長

文/郭文正

南臺科技大學於5月28日舉行「111級畢業典禮」，此屆畢業生共計4168名，為因應新冠肺炎疫情發展，畢業典禮依疫情規範嚴格要求並改於室外「風雨球場」舉行，典禮全程並於學校官方YouTube平台作全程直播，讓畢業生及家長可以自行選擇參加實體或線上觀禮，各系所也於當日辦理撥穗典禮，畢業生並可邀請家長到校共同參與，今年更有南臺科大資訊管理系技術研發的機器人引導貴賓進場，吸睛程度為畢業典禮增添熱度。

總統蔡英文及副總統賴清德都特頒賀電，蔡總統於賀電中期勉畢業生於跨出校園後，踐履跨域創新研習，引領智慧科技趨勢，涵濡國際公民素養，共同為掌握後疫情時代機會之門而努力。賴副總統也獻上祝福，更以宏觀思維張拓視野，以才智膽識迎接未來，勉勵畢業學生。

南臺科大董事長張信雄博士委請董事會秘書毛慶豐教授於典禮中代為宣讀致詞稿，以勇敢追夢及築夢、態度決定高度、學習使人成長、勇於面對錯誤與失敗，並記取教訓，等四個主題與畢業生做經驗分享，更以特斯拉執行長馬斯克、臉書創辦人祖克柏、台積電前董事長張忠謀及前美國總統歐巴馬等人的事蹟來勉勵學生，最後則以「請帶著我們的祝福，勇往直前！你以南臺為榮，南臺也以你為榮，我們是全台灣最好的!」為畢業生致上最深的祝福。

南臺科大111級畢業典禮因應疫情，首度移師該校風雨球場舉行。圖/郭文正

南臺科大辦學績效良好，已躋身頂大水準，今年更一舉拿下遠見雜誌企業最愛大學生「工程學群」及「資訊學群」私立科大雙冠王，「商管學群」榮獲私立科大第二，顯見多年教學革新成果開始發酵，預期未來將會有更突出的表現。

今年畢業生在校表現也相當優秀，工學院電子工程系畢業生陳威豪於就學期間曾獲「2021 育秀盃創意獎競賽」工業設計類銀獎、「2021年教育部智慧晶片系統應用創新專題實作競賽」模客組智慧健康類金獎、「2021工業局AI+新銳選拔賽」決選優勝獎(獎金40萬)、『2021中華電信5G創新應用大賽』－榮獲智慧特別獎，商管學院企業管理系畢業生張心宜，考取4張專業證照，人文社會學院高齡福祉服務系畢業生李宛怡，曾擔任該系第四屆系學會會長，在校成績平均班排第一名，所作城鄉社區高齡者居家環境安全之探討專題研究榮獲系上第一名之殊榮，數位設計學院流行音樂產業系畢業生黃莉雯同學，於學校就讀期間，榮獲2019第22屆南方之星/樂團比賽第二名、2019第28屆華韻獎/樂團比賽第一名、2019第19屆赤旋獎/樂團比賽第二名、2020第29屆華韻獎/樂團比賽第二名、2020創作手札最佳作詞、最佳歌曲、2021南臺科大專業英語簡報第一名2021第37屆政大金旋獎/獨創組第一名，成績斐然。

南臺科技大學啦啦隊畢業生與學弟妹合影留念。圖/南臺科大提供

校長盧燈茂在致詞中，以感性的語氣與學生一起追憶學校的艷陽、風雨、學習的堅持與生活歡笑，包含「G棟學生社團大樓」環抱著南臺新地標「天圓地方」廣場；左擁陶冶人文氣息的「藝文中心」與「書香園」，右抱全國最大的「風雨球場」的「在水一方」廣場等。他並以遠見雜誌「2022企業最愛公私立技職科大調查」，南臺科大獲『工程和資訊』兩類，私立科大企業最愛第一名，『商管』類亦獲得第二名，南臺校友一貫的優秀表現來勉勵畢業生，期勉畢業生們在未來職場與生活中，集承在校所學，永續精進成長，為自己走出校門後，再繳出一張更亮眼的就業成績單。

最後，盧校長特別叮嚀畢業生們，時勢在變，學習不能停，當有人在找藉口拒絕學習時，另有人卻在大步向前邁進。若有困難，師長們都是學生最堅實的後盾！