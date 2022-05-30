勞動部桃竹苗分署「服務業」產訓合作班 訓後直接就業

因應即將到來的畢業求職季，為解決服務業人才缺工問題，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署自111年起積極與業者合作推出時尚美髮、創意快速剪髮、養生保健足體及內衣車縫等產訓合作職訓課程，受訓時數1至2個月不等，薪資起薪從2萬8到3萬5不等，工作地點涵蓋在桃竹及新北地區，訓後立即到合作廠商端就業，歡迎新住民、二度就業婦女或想從事服務業新鮮人等待業民眾免費報名及參訓。

桃竹苗分署「創意快速剪髮就業專班」在訓學員，同時也是新住民身分的鄭永倫(63年次)是香港人，老婆是台灣人，因出差香港而認識鄭永倫，兩人婚後定居香港，鄭永倫原本從事導遊及運輸業等工作，無奈受到疫情影響，接單收入大不如前，110年5月他決定舉家遷居來台定居桃園，回台後鄭永倫一直想著如何儘快找到工作站穩腳跟，無奈卻碰上台灣疫情升溫，只能做些兼職養家。

憑藉著年輕時對美髮有著憧憬與興趣，在老婆的支持下，他報名參加「創意快速剪髮就業專班」學習美髮技能，才開課2週，已經學會平剪、洗頭及舒壓按摩等技巧，回家幫老婆修剪頭髮，還幫兒子按摩舒壓，剛學會的技術獲得家人高度的讚賞讓他頗有成就感，更期許自己透過職訓課程學到美髮的專業技能，結訓後找到可以發揮的工作一圓年輕時的夢想。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署透過與用人企業共同合作以「我訓練、你僱用」的產訓合作模式，幫助失業民眾先補充業者所需的專業技能，再分派到企業端就業，創意快剪班就是與轄區的美髮快剪業者共同合作開班，不僅讓廠商找到適合的人才，也能讓學員學以致用直接就業，共創雙贏，呼籲企業廠商可以直接到分署洽談產訓合作。

賴家仁更進一步補充，為了讓學員在訓期間，可不受經濟影響踴躍參訓，如符合非自願離職失業、獨力負擔家計等特定對象身分者，受訓期間還可請領職訓生活津貼；15至29歲本國籍失業青年，還有學習獎勵金可以請領，歡迎15歲(含)以上，具備工作意願且工作技能不足的待業民眾踴躍報名參訓，相關職業訓練資訊可至桃竹苗分署官網(https://thmr.wda.gov.tw/業務專區/職業訓練)或台灣就業通網(https://www.taiwanjobs.gov.tw/找課程)查詢報名，另可電洽(03)485-5368分機1602～1641。