國立屏東大學舉辦「屏星閃耀 綻放未來」110學年度畢業典禮

國立屏東大學於昨天5月28日下午舉辦「屏星閃耀 綻放未來」110學年度畢業典禮，這是屏大合併設校以來的第八屆畢業典禮，共頒贈博碩士及學士學位給1985名畢業同學，也是古源光校長八年任內最後一次主持的畢典，屏東縣潘孟安縣長及縣籍五名立委難得全都出席，除了祝賀畢業生鵬程萬里，也對古校長治校八年多所肯定，並祝福屏東大學在陳永森主秘接任第三任校長之後，校務更加昌隆，與地方的發展共生共榮。

屏大今年的畢業典禮因疫情關係，採實體與線上同步進行，僅各學術及行政主管、畢業班代表、屏大之光等得獎同學出席，但場面並不冷清，包括屏東縣潘孟安縣長以及蘇震清、鍾佳濱、莊瑞雄、伍麗華、周春米等五名縣籍立法委員均到場，地方重量級政治人物齊聚一堂，為歷年僅見，可能是此次也是擔任屏大第一、二任校長，即將卸任的古源光校長的畢業典禮，而古校長先後擔任兩所國立大學校長(另一所是國立屏東科技大學)，任期長達16年，可能也是全國僅見。

古源光校長致詞時，以「正向意念，善友同行」為題，給畢業生諸多勉勵與祝福，由於本屆畢業同學在大學四年生涯中，有2年半時間都因疫情籠罩，很多學習和活動都無法正常進行，古源光校長表示，疫情雖然影響生活、學習、國際、產業經濟和政治，加上仍在持續的烏俄戰爭、美中對抗情勢升高，連帶讓兩岸局勢緊張，國際情勢丕變，很多不確定的因素，讓即將踏入社會的新鮮人面對更多的挑戰，但他引用法國文豪狄更斯在《雙城記》的開卷語，「這是個最壞的時代，也是最好的時代」，這樣的變局對於準備好的新鮮人，反而是個機會。

他期勉畢業同學能不忘初心、不變隨緣、不念舊惡、不請之友，更不要畫地自限，「心寬天地寬」，培養國際觀和國際移動能力，養成終身學習的好習慣，迎向科技與網友的新大航海時代，夢想絕對會因為你的堅持與努力而實現。古源光校長也特別感謝另一半邱綉惠女士的全力支持，讓他能把全副心力放在校務上，而無後顧之憂。

潘孟安縣長期勉畢業生，大學生涯所有的人事物，包括師長的諄諄教誨和生活學習的點滴，都是人生邁向下個階段最好的養份，希望見證屏東這四年來發展的所有同學，不論是不是屏東在地人，未來能成為屏東最佳的代言人和大使。五名立委也先後上台致詞，分別獻上祝福給畢業同學。

盡管縮小實體畢典的規模，但重頭戲頒贈名譽教育學博士學位給中山大學鄭英耀校長，依舊十分隆重。鄭英耀校友是於1976年畢業於本校前身臺灣省立屏東師範專科學校，憑藉專業的學術研發，卓越的行政與辦學，深耕高等教育，對國家學術、文化及產業發展，貢獻良多，足堪典範。鄭英耀校長也分享許多心得給學弟妹，強調連他一個出身窮苦的小孩都能做得到的事，只要學弟妹秉持師長教誨，願意不斷充實自己，樂於與他人團結合作，他日必能榮耀母校。

在師長為畢業班代表撥穗，並頒發「屏大之光」等獎項後，由畢業生與在校生代表致詞，順勢帶出本屆畢典也是古校長的畢典，除了先以「一日校長」的影片，介紹校長平時忙於校務、行程滿檔的日常，並提及古校長用心推展教育外交，努力經營國際姊妹校，並曾獲得泰國及越南頒贈五個名譽博士學位，除了古校長身上的博士袍外，學務處四名同仁分別穿著其他四套博士袍，並戴上古校長肖像面具出場，五位「古校長」一齊合照，留下歷史鏡頭。

接著由屏大校友總會張平沼理事長代表全體校友及師生同仁，把「大將軍歸田證書」授予古校長，感謝他八年任內戮力從公、夙夜匪懈，堅守「不作月俸盜賊」(農民運動家簡吉的名言)，積極強化屏東大學國際連結，提升校譽，張理事長並致贈自己珍藏的梁啟超墨寶給古校長，古校長夫人則上台獻花，場面溫馨，充滿離情依依。