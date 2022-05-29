東海-智慧轉型中心，舉辦【從護國神山，看產業發展與永續論壇】圓滿落幕

東海大學管理學院-智慧轉型中心主辦，藍濤亞洲、中部產業振興聯盟、東海產業創新聯盟合辦，攜手於2022年5月26日(四)舉辦「從護國神山，看產業發展與永續論壇」，已於線上辦理圓滿落幕。

該論壇邀請到四位與談貴賓，前經濟部部長-尹啟銘博士、中信金首席經濟學家-林建甫博士、東海大學管理學院-陳鴻基院長及藍濤亞洲集團/東海大學智慧轉型中心-黃齊元總裁，「產官學」界領導人分享對談，透過多方交流，讓台灣企業在ESG環境永續經營議題上更能迎合全球趨勢，持續創造佳績。

東海-詹家昌副校長致詞提及，在世界各國環保意識抬頭下，臺灣政府今年3月底宣布2050年要達到淨零排放(碳中和)，在這環保永續的政策下，東海大學當然是鼎力相挺。在今年4/28與臺灣永續能源研究基金會簡又新董事長簽署合作意向書，持續倡議關注「永續能源、綠色經濟、低碳社會、氣候變遷與企業永續」等議題責任。5/20東海與證基會及磐石會，也共同簽屬合作，希望能協助中部企業完成ESG公司治理的佈局與運作。

活動主軸由前經濟部部長、現任兩岸企業家峰會秘書長-尹啟銘博士進行講座分享，講座中提到臺灣現在經濟發展面臨的問題包含經濟高度依賴出口及製造業與氣候變遷的挑戰，同時與韓、日、美、大陸等相較，台灣半導體產業承載量相對受限。因此，藉由台積電的用電量及用水狀況，來解說產業的發展與永續。

第二階段進行產官學焦點對談，由藍濤亞洲-黃齊元總裁擔任主持人，尹啟銘博士、陳鴻基院長、林建甫博士等為與談人，藉由近期熱門關鍵議題如政府能源政策、綠能推動、碳中和等，透過問答方式與三位與談人進行對話與分享，讓臺灣企業在面臨永續經營的議題上更能迎合全球趨勢。

圖／東海大學管理學院智慧轉型中心提供

藍濤亞洲-黃齊元總裁表示，現今多數國家都在談論2050年淨零轉型的目標，臺灣企業也積極部署中，面對當前氣候變遷、科技、經濟與社會的挑戰，如何把減碳挑戰轉換成產業和就業的新機會，勢必得提出系統性的節能減碳策略。

東海大學-陳鴻基院長也針對問題回應，東海管理學院在三年前成立-企業永續影響力聯盟，可以透過企業診斷、實務工作坊、ESG相關課程，或第三方技術供應者的聯盟平台模式，在企業、教育及技術上相互媒合，為企業尋求解決ESG各方面問題與需求。

中信金首席經濟學家-林建甫博士也指出ESG永續發展的課題已是世界趨勢，能否進入歐洲品牌價值鏈對於能否兼顧永續至關重要，未來加上碳稅或碳關稅等政策，對各產業的影響不容忽視，在此波ESG推動下，各產業都須面臨重大改革或轉變，通貨膨脹，物價上漲的經濟問題也將更加嚴重。

前經濟部部長-尹啟銘博士提出企業要以有產業附加價值的方向邁進，面對產業的轉型，可以將綠色轉型及數位轉型一起來做，政府責無旁貸，也應提供最大的投資借貸資源，協助企業轉型升級，共同朝向永續發展的目標前進。

經過四位產管學界專家的無私分享永續經營策略，為臺灣中小企業提供邁向淨零的方向指引，讓技術及行動從現在做起，共同節能減碳向前行。

圖／東海大學管理學院智慧轉型中心提供

圖／東海大學管理學院智慧轉型中心提供

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