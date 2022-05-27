台灣虎航經營模式 醒吾學子熱烈回響
隨著日本6月11即將開放旅行團入境，台灣虎航日韓冬季套票預售上線不到數分鐘，就被國人搶購一空，台灣虎航看準未來航空就業市場需求，攜手醒吾科大合作培育未來航空業人才。虎航發言人許致遠協理今(27)日應邀至醒吾科技大學演講，強調台灣虎航把服務內容的選擇權交還給消費者，獲逾百位聆聽同學熱烈回響。
許致遠協理大方分享台灣虎航的經營策略，例如公司選擇購入同一型號的飛航器，降低機組人員訓練與飛機維護成本，疫情期間以彈性經營策略增加營收，像是在飛機上享受飛行與米其林餐點的套裝行程、入境當地海關體驗文化類出國旅行、透過公司電商平台購買海外商品等…，大大改變同學們對於航空業者的認知。
許致遠協理也破解了同學們對於LCC的迷思，他表示以廉價航空稱呼LCC常會導致消費者誤會，有別於傳統航空公司將所有服務的成本反映在票價上，台灣虎航採取的是把服務內容的選擇權交還給消費者，由消費者選擇自己需要的服務，進而將優惠透過價格回饋給乘客，也讓未來想出國旅遊或海外實習的學生多了一種搭乘的選擇。
台灣虎航除了大舉徵才因應下半年旅遊潮外，將企業的人才需求與學校課程相互結合，並提供醒吾科大業界的資源，例如：課程講座的安排、海外實習學生特惠專案、tigerclub會員回饋金，或提供應屆畢業生面試機會等。許致遠今天深入淺出的介紹虎航，讓醒吾科大的同學們對於台灣虎航及LCC(低成本航空公司)有更進一步的認識，同學也能藉由產學合作的經驗更快與業界接軌。