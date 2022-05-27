台灣虎航經營模式 醒吾學子熱烈回響

隨著日本6月11即將開放旅行團入境，台灣虎航日韓冬季套票預售上線不到數分鐘，就被國人搶購一空，台灣虎航看準未來航空就業市場需求，攜手醒吾科大合作培育未來航空業人才。虎航發言人許致遠協理今(27)日應邀至醒吾科技大學演講，強調台灣虎航把服務內容的選擇權交還給消費者，獲逾百位聆聽同學熱烈回響。

台灣虎航發言人許致遠協理向醒吾科大同學們講述台灣虎航的發展沿革與公司營運策略。圖／醒吾提供

許致遠協理大方分享台灣虎航的經營策略，例如公司選擇購入同一型號的飛航器，降低機組人員訓練與飛機維護成本，疫情期間以彈性經營策略增加營收，像是在飛機上享受飛行與米其林餐點的套裝行程、入境當地海關體驗文化類出國旅行、透過公司電商平台購買海外商品等…，大大改變同學們對於航空業者的認知。

醒吾科大觀光系李守翊老師(左)頒發感謝狀予台灣虎航發言人許致遠協理。圖／醒吾提供

許致遠協理也破解了同學們對於LCC的迷思，他表示以廉價航空稱呼LCC常會導致消費者誤會，有別於傳統航空公司將所有服務的成本反映在票價上，台灣虎航採取的是把服務內容的選擇權交還給消費者，由消費者選擇自己需要的服務，進而將優惠透過價格回饋給乘客，也讓未來想出國旅遊或海外實習的學生多了一種搭乘的選擇。

台灣虎航發言人許致遠協理(中右二)蒞臨醒吾科大舉辦講座，與觀光系陳昇陽老師(中左一)旅運系黃明一主任

(中左二)與觀光系李守翊老師(中右一)及醒吾科大同學合影。圖／醒吾提供

台灣虎航除了大舉徵才因應下半年旅遊潮外，將企業的人才需求與學校課程相互結合，並提供醒吾科大業界的資源，例如：課程講座的安排、海外實習學生特惠專案、tigerclub會員回饋金，或提供應屆畢業生面試機會等。許致遠今天深入淺出的介紹虎航，讓醒吾科大的同學們對於台灣虎航及LCC(低成本航空公司)有更進一步的認識，同學也能藉由產學合作的經驗更快與業界接軌。