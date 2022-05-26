醒吾科大協助瑞芳高工推「創新加速器」食礦旅人帶你回味猴硐礦工史

瑞芳高工創新教育加速器發表會暨礦工文史館三年回顧展，於今(26)日在猴硐礦工文史館舉行。醒吾科大商設系亦參與協助瑞芳高工成果展發表。主動為偏鄉學校，提供大專教育資 源，連結在地產業專業，讓所有技職體系學生在學習上更能實際發展專業技能，也落實新課綱素養導向的核心價值。

瑞芳高工潘泰伸校長感謝醒吾科大及各大專院校共同投入創新教育加速器計畫，希望能把這片土地的故事傳達給更多人知道。圖／醒吾提供

今日出席發表會的勞動部王安邦次長表示，學校走入地方創生有助於改善當地失業問題，透過師生們的創意帶動地方產業轉型，為地方帶來更多的商機。瑞芳高工潘泰伸校長也感謝醒吾科大等大專校院投入地方事務，讓學生可以透過投入地方創生可與其他學校技術交流，讓學生有更多互動與學習的機會，也讓猴硐這地方的歷史人文能夠以年輕的風貌重新展現，讓更多年輕學子能傳承這片土地的文史。

醒吾科大商設系王明珠老師(左)於發表會上介紹醒吾科大商設系學生的便當商品，學生利用當地特色融入商品設計中受到現場來賓一致好評。圖／醒吾提供

本次醒吾科大商業設計系胡毓賢主任及王明珠老師帶領學生群，攜手瑞芳高工與猴硐文史博物館合作，以礦工便當為主題，將去年成功形塑的”慢萌坊”品牌結合畢業專題推出”食礦旅人”的系列延伸，以猴硐特色融入便當設計與各類文創商品之中，由瑞芳高工媒合校內各科資源，將校內課程與教師技術共同結合，菜色開發過程也邀請地方礦工耆老一同試吃，讓這份飲食文化能有全新的展現，讓更多遊客能藉由特色餐點了解猴硐的礦業歷史。

醒吾科大商業設計系胡毓賢主任(右)與王明珠老師展示由醒吾科大商設系學生所設計的文創商品。圖／醒吾提供

醒吾科大商設系王明珠老師表示，本次合作希望能夠復刻礦工們的便當菜色，以創新的烹飪手法和食物意象賦予新意。團隊透過多次實際走訪猴硐，與當地耆老及學校共同來經營便當設計、品牌營造、文案行銷等產學合作方式，一起完成礦工便當的品牌定位和規劃，讓猴硐文史博物館可以順利商轉，讓猴硐的故事可以延續下去，讓更多人能了解猴硐礦工們的故事，相關設計作品也將於6月9日的華山醒浪潮展出，歡迎各界蒞臨指教。