醒吾科大協助瑞芳高工推「創新加速器」食礦旅人帶你回味猴硐礦工史
瑞芳高工創新教育加速器發表會暨礦工文史館三年回顧展，於今(26)日在猴硐礦工文史館舉行。醒吾科大商設系亦參與協助瑞芳高工成果展發表。主動為偏鄉學校，提供大專教育資 源，連結在地產業專業，讓所有技職體系學生在學習上更能實際發展專業技能，也落實新課綱素養導向的核心價值。
今日出席發表會的勞動部王安邦次長表示，學校走入地方創生有助於改善當地失業問題，透過師生們的創意帶動地方產業轉型，為地方帶來更多的商機。瑞芳高工潘泰伸校長也感謝醒吾科大等大專校院投入地方事務，讓學生可以透過投入地方創生可與其他學校技術交流，讓學生有更多互動與學習的機會，也讓猴硐這地方的歷史人文能夠以年輕的風貌重新展現，讓更多年輕學子能傳承這片土地的文史。
本次醒吾科大商業設計系胡毓賢主任及王明珠老師帶領學生群，攜手瑞芳高工與猴硐文史博物館合作，以礦工便當為主題，將去年成功形塑的”慢萌坊”品牌結合畢業專題推出”食礦旅人”的系列延伸，以猴硐特色融入便當設計與各類文創商品之中，由瑞芳高工媒合校內各科資源，將校內課程與教師技術共同結合，菜色開發過程也邀請地方礦工耆老一同試吃，讓這份飲食文化能有全新的展現，讓更多遊客能藉由特色餐點了解猴硐的礦業歷史。
醒吾科大商設系王明珠老師表示，本次合作希望能夠復刻礦工們的便當菜色，以創新的烹飪手法和食物意象賦予新意。團隊透過多次實際走訪猴硐，與當地耆老及學校共同來經營便當設計、品牌營造、文案行銷等產學合作方式，一起完成礦工便當的品牌定位和規劃，讓猴硐文史博物館可以順利商轉，讓猴硐的故事可以延續下去，讓更多人能了解猴硐礦工們的故事，相關設計作品也將於6月9日的華山醒浪潮展出，歡迎各界蒞臨指教。