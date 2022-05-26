農民學院最狂一門課 農機課程超搶手

為強化農業競爭力，減輕勞動人力負擔並協助改善農村農業缺工狀況，農委會近三年來投入超過40億的經費補助農民採購各式農機具，希望能逐年提升我國農業機械化程度。明道大學精緻農業學系設有35公頃有機農場，並配置有大型曳引機與聯合收穫機10餘部，本年度持續辦理農民學院農機安全操作相關課程，並讓學員親自體驗試駕各式大型農機具與迴轉犁、雷射整平儀、築田埂機與自動播種機等省工配備，讓農友在採購前能先評估自己需求、善用政府資源擴大生產效益、並降低農機投資與維修支出，建立「農機安全不可少，使用操作免煩惱」正確操作觀念。訓練課程一公告，30個名額馬上額滿，非常搶手，雖受疫情影響，前二天課程改為視訊方式，但第三天實體操作課程仍吸引近50名來自全省各地學員參訓。

農糧署農業資材組黃俊欽組長於課程開訓時提到，感謝明道大學加入推動農機教育的行列，明道大學有很好的環境與條件辦理相關訓練課程，農委會也將持續推動各項農機具的輔導方案與補助計畫。正因該政策成果顯著，今年度已獲得行政院同意並總計投入92億元經費(111-114年)，推動「農業省工機械化與設備現代化」，等同於過去4年經費再加倍，效益也會隨之加倍，希望全面提升國內農業機械化及設備現代化程度。尤其是在農機增效共享化與生產永續循環化二項措施上，除既有項目持續推動外，另針對農機租賃、增進共享以及推動農機電動化及碳匯農機等項目擴大辦理，以達到2040年農機全面電動化，農業循環永續的目標，本年度農事服務機械補助第一階段申請期限至5月31日止，請有需要的農友把握機會。

明道大學郭秋勳校長指出，在董事會的全力支持與農委會、教育部計畫補助下，讓本校有機農場採購最新的教學設備，學校近幾年對精緻農業學系設備的投資超過5,000萬，學員們在明道有機農場實地操作與教學的機器設備就超過3,000萬，學校會持續推動青農人才培育。遠從台東鹿野來的青農林智偉指出，很羨慕明道學生有那麼多好的設備跟場地可以進行學習，能夠親自上路試駕與體驗感覺真的不一樣，如果不是因為疫情影響，三天的實體課程一定收穫更多；來自宜蘭的青農劉志倫提到，難怪課程那麼難搶，如果沒有增加錄取名額他根本沒機會參加，現場有很多老師傅與原廠技師可以交流與學習，一次滿足所有機型跟附掛設備的學習，真是大開眼界。

明道大學智慧暨精緻農業學系劉程煒主任感謝來自東部及全省各地學員們熱情的參與，除原有訓練課程規畫外，為滿足各地區農友就地參訓的期盼，本年度特別增加與各地區農會合作辦理相關農機具訓練課程，針對各地區產業特性辦理相關農機訓練課程，滿足所有學員的需求，也鼓勵有志返鄉從農的青年，加入智慧農夫的行列，本校持續培育智慧青農，開創農業新未來。

農民學院最狂一門課 明道大學農機教育課程超搶手