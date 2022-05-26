崑山科大5度獲高教深耕補助 總經費、學生受益度全國私立科大最高

文/葉圳轍

崑山科技大學辦學績效優異，爭取教育部高教深耕補助，今年核定金額再創新高，顯現厚實辦學實力。

崑山科大以過去12年的教育部教學卓越計畫、5年典範科技大學計畫及技職再造等利基為基礎，持續創下不少卓越績效；近日教育部公布的110年「高等教育深耕計畫」審查結果，崑山科大再獲2.12億元高額補助，不僅是該校自2018年來連續5年榮獲高教深耕補助，學生補助經費平均受益度，更持續蟬聯私立科大全國第一，透過補助為學生帶來更豐沛的資源設備，為企業打造優質人才。

崑山科大歷年來辦學成效優良皆獲得各界肯定；在《遠見》公布2022企業最愛私立科大中，榮獲「觀光休閒類」畢業生企業評價全國TOP5，更是私立科大第一！在少子化環境中不僅連續多年凍漲學雜費，維持雲嘉南區私立科大學雜費最低的招生優勢，更編列逾1億獎助學金，讓學生安心就學。

崑山科大校長李天祥表示，該校今年度獲高等教育深耕計畫2.12億元補助，比去年再成長1百多萬元，總補助經費持續蟬聯全國私立科大第一，透過建造12間「類產線工廠」，提升學生實務能力，與在地政府、社區及廠商等產官學民界積極鍵結產學合作，分享資源及善盡社會任，在校務發展策略及行動方案上更緊密落實高教深耕計畫四大目標，以｢創新博雅核心教學｣、｢深耕發展學校特色｣、｢關懷分享品質保證｣及｢善盡大學社會責任｣推動執行計畫，偕同各界為技職教育共創共榮共好願景。