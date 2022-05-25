第四屆丸莊環太平洋國際廚藝賽 菁英齊聚開南大學

已舉辦三年的環太平洋國際廚藝大賽，是目前台灣唯一非官方和非營利組織，且由公正餐飲協會主辦的國際規格廚藝賽事，每年落地在不同城市舉辦，今年第四屆日前選擇在桃園開南大學舉辦。全國星級餐廳及飯店廚師及各地餐飲科系大學生們，多達百位選手報名參賽，為桃園增添美食國際化的的亮點。

開南大學顏志光董事長表示，看到不同菜系的專業廚師、餐飲科系的學子在學校比賽，不斷精進技能、相互切磋交流，相信台灣的美食一定能夠在國際舞台上承先啟後，也期待本屆參賽的選手超越自我、創造佳績！林玥秀校長說，為了提升學生整體競爭力與專業能力，今年能夠協助主辦單位，參與本屆環太平洋國際廚藝大賽的籌備，動員學校總務處與觀光系師生，為台灣觀光餐飲人才培育邁向國際化與卓越力，盡一份能力，開大深表榮幸。

廚藝菁英與新秀齊聚桃園開南大學爭霸。圖／開南大學提供

本屆參賽選手來自北中南各地高中專科及大學餐飲科系學生報名競賽，去年奪冠的景文科技大學、第一屆和第二屆獲得特金獎的南開科技大學也出現在參賽名單中，桃園則有開南大學及萬能科大學生組隊參賽，最後由三隊進入決賽。

賽事主辦方中華海峽兩岸餐飲連鎖經營協會理事長、也是知名美食專家梁幼祥表示，「好吃」是不論時代或商業模式再怎麼演進之下的王道，後疫情時代來臨，不論高檔食材或平民小吃，外送到家的都是「餐盒」，而打開餐盒的當下，正是餐飲業者真正面臨的考驗。香味、口感、入味、食材的搭配、以及調味正確，才是餐飲競爭力的關鍵。

環太平洋國際廚藝大賽是目前台灣唯一非官方和非營利組織，且由公正餐飲協會主辦的國際規格廚藝賽事。圖／開南大學提供

經過兩個小時的廚藝展現，學生組冠軍是南開科技大學獲得特金獎，高雄餐旅大學、景文科大獲得金獎。社會組最後特金獎從缺，其餘由新東南海鮮餐廳、芭達桑原住民主題餐廳、与玥樓頂級粵菜餐廳、侯布雄法式餐廳的主廚獲得金獎，競爭激烈。

今年社會個人組包括台東粨種人食品王少燁，他參加過料理之王電視節目，也參加過很多國際賽事，今年首度報名參賽。另外，法國米其林三星的L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄餐廳的廚師也報名，讓現場見到法式料理與台灣特色食材PK創意，

值得一提，其他參賽的知名飯店和餐廳專業廚師雲集，包括新板希爾頓飯店青雅中餐廳、品祥飯店禾風新棧、与玥樓頂級粵菜餐廳、軒饌廚坊Just Kitchen、新東南海鮮餐廳、檀島香港茶餐廳、Last Order餐酒館、芭達桑原住民主題餐廳、海岸咖啡莊園、台灣原創廚藝美食協會等知名飯店餐廳廚師們，都參與這次的廚藝競技。