1111新鮮人就業現況調查 8成2憂疫情阻求職路

主計總處日前公布三月失業率為3.66％，但20至24歲青年失業率達12.48%，而本土疫情嚴峻，全台放無薪假人數突破1.5萬人也創今年新高，疫情尚未達到高峰，但影響已擴及各產業，是否對於即將步入職場的新鮮人造成衝擊？為了解今年畢業生的就業意向，1111人力銀行「2022新鮮人就業意向」調查，針對應屆畢業生求職會員進行立意抽樣，調查時間2022年5月2日到5月23日，回收共1,082份。

5月25日根據 1111人力銀行調查指出，今年有83.7%應屆畢業生預計投入就業市場，另有16.3%則是繼續升學、出國進修/工作以及服兵役。而本土疫情持續升溫，確定投入職場的新鮮人當中，有高達82.1%表示，擔心因疫情而阻斷求職之路。期待入行第一份工作起薪平均能拿到34,921元，又從交叉分析顯示，大學畢業生的期待起薪為32,470元，研究所畢業生的期待起薪則是41,694元，皆和去年相去不遠，說明疫情衝擊部分產業，新鮮人雖然感到憂心，但並未下修期待薪資。

1111 人力銀行公關總監陳尹柔表示，雖然今年國內染疫人數已突破百萬，但中重症比例極低，加上疫苗接種人口涵蓋率第一、二劑皆有八成以上，國人心態與去年五月本土疫情爆發時大不相同，政府未實施三級防疫警戒，民眾持續出門消費，經濟活動運作如常，致使新鮮人早已有心理準備求職期恐會拉長，也同時多投履歷來分散風險以求盡快上工；但由於國內通膨壓力持續，物價上漲有感，讓新鮮人寧可拉長求職期也不願下修期待薪資，擔心入行起薪一旦成為樓地板價，恐長期淪為低薪一族。

畢業生最常使用的求職管道，仍以人力銀行網站平台96.6%為主，其次則是透過師長/親友推薦35.4%以及校園徵才博覽會34.9%。且如果疫情持續延燒，也會採取不同方式來因應，包括多投履歷分散風險73.7%、已有心理準備求職期會拉長44.1%、提前啟動求職時間31.0%、先找兼職工作26.6%以及使用不同的求職管道22.8%。

履歷是找工作的敲門磚，有高達51.4%受訪者坦言，自我推薦函最難撰寫，其次則是外文自傳44.6%、中文自傳33.0%、期望待遇28.6%及作品集整理26.6%。調查也發現，在應徵不同的職務時，仍有兩成求職者採取一式履歷用到底，而沒有特製化。在應徵工作的薪資待遇欄位，多數人填寫依公司規定36.4%，其次則是面議34.5%、照實填寫期待的薪資區間22.3%及跳過不填6.8%。陳尹柔表示，一份簡潔出色的履歷，可以帶來好感度，進而增加錄取的機率，且每個工作需要的職能與專長皆不相同，並不鼓勵新鮮人一式履歷用到底，而且也容易予人不夠了解職務的負面印象，對於求職並無益處。

根據調查指出，今年新鮮人最嚮往產業：資訊科技業、教育政府團體、百貨販售；而最想從事的職務則包括：管理幕僚/人事行政、業務/貿易/客服/門市、行銷/企劃/專案管理、電腦系統/資訊/軟硬體、金融保險/財會/稽核。

陳尹柔表示，資訊科技業仍在各大產業中扮演領頭羊角色，大廠持續擴增產能與投資，需求大量半導體人才，包括IC設計、製程、研發到設備工程師等，為滿足市場人才缺口，更有私立科大設置半導體學院，透過產學合作方式，協助畢業生提前卡位高含金量的科技業。而穩健有保障的公務人員鐵飯碗，福利制度相當完備，也依然受到社會新鮮人青睞。而百貨販售業釋出的職缺多元，包括門市銷售、行政客服到行銷企劃等，工作內容廣泛，可累積完整工作經歷，因而成為社會新鮮人的從業選擇。

為鼓勵社會新鮮人，利用履歷盤點回顧社團、打工、實習、競賽等經歷所帶來的成長養份，1111人力銀行即日起舉辦「2022畢業季企業最愛履歷人才全國擂台」，歡迎各大專院校、研究所畢業生(2022年/2023年度畢業生)踴躍報名，只要經由【2022畢業季企業最愛履歷人才全國擂台】活動網頁一鍵投遞履歷，即可獲得麥當勞冰炫風一份，沁涼消暑化解找工作的煩悶。優秀履歷更有機會被資訊科技業、金融管顧業、營造建築等六大領域企業人資長看見，並且獲得專業詳盡的點評，不僅是通往知名企業的試金石，獲選的「黃金履歷」、「創意履歷」還能獲得Apple iPad與5千元求職金，助攻社會新鮮人贏在職涯起跑點。1111更準備了現金一百萬元，要讓幸運的參賽者一人獨得，畢業即賺一桶金，即刻海放同儕。