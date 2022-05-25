陽明交大七新創團隊參展2022 InnoVEX

團隊橫跨半導體、資通訊、生技、科技教育 展現多元跨域創新動能

Computex台北國際電腦展為亞洲最具代表性之資訊產業專業展，定位為建構全球科技生態系，並提供全球創業先鋒產業知識碰撞與交流之平臺，藉此創造更多技術革新的火花。睽違兩年，2022 Computex於2022年5月24日至5月27日於南港展覽館一館4樓舉辦實體展，其中創新與新創展區（InnoVEX）吸引近200家新創團隊參展。

由國立陽明交通大學產學運籌中心打造的陽明交大新創主題館，集結7組新創團隊參與InnoVEX，團隊包含；拓可思科創研發、富昱晶雷射科技、毫米波科技、優智能、數冠科技、台灣智慧感測、峻魁智慧等新創團隊，橫跨半導體、資通訊、生技、科技教育等領域，展現出台灣科技的多元、跨域、創新動能。

拓可思科創STEM科技教育解決方案，協助孩子從小培養邏輯思維。數冠科技AI大數據研究服務，與多間科研、醫療院所合作開發智慧生醫系統。富昱晶雷射科技提供21世紀新型半導體雷射元件，解決用戶在使用雷射元件上光形不均勻的問題。台灣智慧感測團隊專精於半導體微、奈米電子元件，以創新技術進行氣體感測晶片研發及應用。優智能團隊專注於Edge AI技術開發，透過AI 系統提供智慧製造解決方案。峻魁智慧專注於嵌入式人工智慧技術開發，協助客戶打造方便好用的自動化AI模型開發環境。毫米波科技強攻非車用毫米波雷達領域，將目前最安全可靠的車用感測技術應用在非車用領域。

拓可思科創研發出一款流程圖式編程軟體結合硬體教具，以國中小為目標族群，整合一套STEM科技教育全方位解決方案。以遊戲引起學習動機，流程圖介面建立演算法邏輯，顯示程式代碼功能進一步建構學生程式語法的概念，讓孩子從小培養邏輯思維。

數冠科技為陽明交大衍生事業，以智慧型演化學習平台建立最佳化預測模型，從事AI大數據研究服務，並與科研單位、醫院與企業聯合開發智慧生醫系統，以『生醫演化學習平台：肝癌診療決策支援系統』榮獲第18屆國家新創獎。

富昱晶雷射科技提供21世紀新型半導體雷射－光子晶體面射型雷射(PCSEL)元件，可廣泛應用於3D空間感測、雷射加工等領域，可解決客戶在使用雷射元件上光形不均勻的問題，減少複雜光學元件的使用、縮小模組尺寸，並且突破感測距離之限制。

台灣智慧感測團隊專精於半導體微、奈米電子元件，以創新技術進行氣體感測晶片研發及應用。團隊自主研發極低功耗之矽奈米帶氣體感測陣列晶片及感測系統可用於智慧家庭、環境檢測以及智慧醫療。

優智能團隊專注於Edge AI 技術開發，透過AI 系統提供智慧製造解決方案。從半導體製造及科技產業出發，進而幫助中小企業快速導入AI方案。開發生產前AI自動校正、生產中產品優化、生產後產品品質保證。

峻魁智慧專注於嵌入式人工智慧技術開發，打造嵌入式AI設計工具鏈、ADAS/AIOT應用模型及車規嵌入式運算平台，協助客戶打造方便好用之自動化AI模型開發環境，順利將 AI技術落地於產品開發。

毫米波科技成立於2019年1月，是專注在非車用毫米波雷達領域的解決方案供應商，將目前最安全可靠的車用感測技術應用在非車用領域，善用毫米波感測的特性，去滿足過去紅外線、超聲波與Camera感測無法妥善解決的感測情境。

陽明交大新創主題館參展2022 Computex（InnoVEX）展區之7組新創團隊，橫跨半導體、資通訊、生技、科技教育等領域，展現出台灣科技的多元、跨域、創新動能，即日起展出至2022年5月27日，歡迎各界先進前往台北南港展覽館1館4樓／展位L0417a觀展交流。