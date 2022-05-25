成大攜手台安藥局跨足研發 孵育台成生技

找出深具市場潛力的研發技術，把研發成果商品化，未來催生出生技領域的獨角獸

連鎖藥局體系台安藥局長年與國立成功大學品質與創新研究中心合作，為了業務多角化經營，台安藥局開啟業界先河投入研發領域，攜手成大品創中心共同成立「台成生技公司」，以快速研發及商品化生技健康產品為目標，台成生技日前已經進駐成大產學創新總中心甫落成的加速器空間，希望透過進駐成大帶來的專業與便利，鏈結成大與成大醫院各方領域的專家，系統性評估生技研發成果商品化的可行性。

這是成大產創總中心的加速器空間落成之後，首度有藥局通路為主的新創公司進駐，預期台成生技在成大產創加速器的孵育下，產品、業務領域將會多元拓展，並發展優質之健康生技產品行銷全球。

台成生技總經理陳佳雯表示，「台成做的是開發生技研發成果，借重台安藥局的通路優勢先做精準的市場評估，找出深具市場潛力的研發技術，協助研發者把研發成果商品化，打造叫好又叫座的商品，甚至是扮演催生生技領域獨角獸的推手。」

台安藥局與成大品創中心合作關係由來已久，並在品創中心輔導之下業務快速成長，目前正在準備上市上櫃。為了因應業務發展需求，以販售、通路為主要業務的台安藥局，近來積極投入研發領域，攜手成大品創中心共同成立台成生技，台成之核心技術與研發或合作之產品包括基因檢測、粒線體、台東小農生產的薑汁汽水、真養氣等，目前都已陸續商品化或已在台安通路上架，未來台成生技將會持續引入國內外先進生技研發能量，結合PIC/S GMP藥廠製造能量與知名通路，並由成大及成醫各領域專家小組系統性評估商品化的可行性，以發掘國內外有潛力的技術，並加值化成為亮點生技產品。

成大助理副校長暨產創總中心主任莊偉哲教授(右)親自為貴賓導覽產創空間。圖/成大提供

2000年創立於台南的知名連鎖藥局台安藥局，為24小時營業全年無休的藥局通路，2022年併購台北連鎖體系盛康藥局，全台總計共有33家據點，遍及台北、台中、台南、高雄與屏東等地，是全台最大的24小時連鎖藥局，專業親切的服務、明亮現代化之布置等為其特色，產品及服務類別包括醫藥、婦嬰用品、生活百貨、醫療器材與尿布奶粉等，目前年營業額高達10億，並在成大品創中心輔導邁向上櫃之路，預計兩年之內上櫃。

成大品創中心創立於2007年，與台安藥局淵源深厚，合作關係長達10多年，背後重要推手是成大品創中心主任呂執中教授，其在成大任教30餘年，專精品質與創新改革策略，並在成大EMBA講授經營品質，指導博碩士生200餘位，包括成大醫院、奇美醫院、新樓醫院、安南醫院之主治醫師都是入室弟子，桃李滿杏林。他曾在2002年獲得國家品質獎，是以研究、推廣類別囊括該項殊榮的個人獎得主，也是繼系上前輩劉漢容教授之後，第二位獲得該項榮譽肯定的個人，該獎項自1990年開辦迄今26屆以來，全國只有成大有三個個人或單位拿下國家品質獎，成大另一得主為成大醫院。