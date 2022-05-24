義守大學攜手高師大啟動EMI課程　擴大全英教學資源創雙贏

2030年雙語國家政策上路，教育界展現團結力量，打造更全面的全英語教學環境！2021年獲教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」補助的高雄師範大學與義守大學，長期投入雙語教育，深具豐沛能量與堅強實力，兩校強強聯手，於23日簽訂EMI課程(English as Medium of Instruction Courses)教學資源共享及校際合作協議，於互惠互利原則下成為教育合作夥伴，擴大兩校全英語教學資源交流。

參與簽約儀式貴賓合影。圖／義守大學提供

高師大校長吳連賞表示，高師大具有67年歷史，相繼成立全英語雙語推動中心，在原有雙語教學師資培育基礎下，推動Go Star Ubest學生雙語力提昇計畫已獲教育部大力補助，期盼在與義守大學的資源整合下，打造雙語教育基地，朝向國際雙語教育大學目標努力，培育更具競爭力之未來雙語世代。吳校長說，與義守大學合作是很好的開始，希望透過此次簽約，能推動與義守大學進行在師資、學術活動、教學資訊等方面的交流合作，共享雙語教學資源，提供對方學生交換學習與教師經驗分享等方面之機會，共創雙贏的最佳模式。

義守大學校長陳振遠指出，義大是全國唯二有兩間學院同時獲得教育部雙語大學補助的私立綜合型大學，「國際化」一直為義大的校務發展計畫主軸之一，也是學校辦學特色。自2009年即成立全國第三所以全英語授課的國際學院，並成立全英語授課之管理學院的IMBA(International MBA)碩士學程、學士後醫學系外國學士專班、智慧科技英語學士學位學程以及傳播產製英語學士學位學程，完備智慧科技、醫學、商管、工程、傳媒、語文和觀餐等七大領域之全英學程教育體系，同時招收本國和境外學生，因此義大已孕育充足之英語授課師資與來自全球40多國外籍生的高境外生能量；義大在全英教學和環境營造都具深厚基礎，希望透過與高師大合作，注入更多教育能量，深化彼此雙語教育成果。

雙語國家的願景並非一蹴可幾，需多方合作及資源整合，鏈結大學、中學、小學等教育機構，並在雙方努力下，培育出更具競爭力之雙語教師與更具國際觀之雙語人才，讓台灣雙語教育更進一步。義守大學與高師大兩強合作不但成為典範，更為南臺灣年輕學子的英語實力提升，注入最強助力。