大葉大學空設系畢製發表 2作品入圍金點新秀贊助特別獎

大葉大學空間設計學系在校內舉辦畢業製作發表會，展出49組作品，其中，游佳瑜、劉丞智的「水物山行」，以及顏霈瑜的「重新組構生活」，入圍2022新一代設計展「金點新秀贊助特別獎」空間設計類。

大葉大學空設系顏霈瑜(左)的「重新組構生活」，入圍金點新秀贊助特別獎，感謝羅文佑老師(右)指導。圖／大葉大學提供

空設系大四生游佳瑜、劉丞智設計的「水物山行」，以苗栗的獅潭為基地。游佳瑜同學指出，獅潭的空間感覺很平靜，當地擁有許多客家傳統特色建築，構築方式很特別，有別於他們以往所見，吸引他們選擇獅潭聚落當基地。在獅潭停留的遊客包含登山愛好者與對客家文化有興趣的人，當地居民也常到鐘樓古道附近健行，或在文化會館活動，他們進一步思考如何讓遊客或居民可以停留更久，進而提出親水休憩空間、鐘塔眺望風景等設計，讓民眾可以在不同的停留點，欣賞聚落的美麗。指導老師林永恩老師說，「水物山行」這組作品觀察到地方特色與場域特質，比如過去大家洗衣服的洗衫坑、用於緊急避難的鐘樓古道，歷史脈絡已逐漸被大家遺忘，學生透過空間設計，讓地景重新與現在的生活連結，提升居民的認同感，提供遊客更深刻的在地體驗。

大葉大學空設系游佳瑜(左)、劉丞智(右)設計的「水物山行」，入圍金點新秀贊助特別獎。圖／大葉大學提供

空設系大四生顏霈瑜設計社區老人住宅「重新組構生活」，顏霈瑜表示，她的阿媽住在台南，台南是六都之中老年人口最高的，她嘗試用阿媽的視角來看台南，思考如何設計符合銀髮族需求的空間。她選擇有豐富生態的紅樹林來觀察，堆疊紅樹林照片後，放大變成六角形，她採用六角形的型態來設計建築，連結安平和長照中心場域，一樓為商場，地下一樓是活動中心，二樓和三樓是居住空間。指導老師羅文佑老師認為，顏霈瑜同學提出單元式、模組式的設計，提供台灣營建發展另一個方向，模組化架構可以在工廠先做好，到現場再組裝，縮短施工時間，同時減少工作人員的問題。

大葉大學空設系大四生顏霈瑜用六角形的型態來設計社區老人住宅。圖／大葉大學提供

空設系畢籌會會長、大四生吳抒庭說，今年的畢展名為「未明質域」，面對疫情變化，環境充滿不確定性，甚至改變了大家的生活模式，他們透過設計提出想法，為空間創造新可能，包含新舊、山海城等議題，將在新一代設計展線上展出，歡迎大家來欣賞他們四年學習的成果。