台灣虎航結盟醒吾科大 瞄準疫後旅遊榮景攜手起飛

台灣虎航看好後疫情時代將出現報復性旅遊潮，結盟醒吾科大培訓航空旅遊人才，從安排課程講座、海外實習學生特惠專案、tigerclub會員回饋金，甚或提供面試機會等，都將列入合作範疇。台灣虎航發言人許致遠表示，因應疫後市場復甦，現正大舉招募人才籌備航班復飛，歡迎醒吾科大同學加入台灣虎航。

台灣虎航空服員以「熱情、溫暖、真誠」邀請旅客搭乘國內第一架A320neo客機，提供更好、更豐富的飛行體驗。圖／醒吾提供

台灣虎航自2014年開航以來，以「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，塑造出年輕活潑、朝氣十足的企業形象，也是首家且連續6年獲得《讀者文摘》最高榮譽白金獎的低成本航空公司。隨著後疫情時代來臨，多國已陸續開放邊境，台灣虎航最近擴大徵才，培育新世代人才以迎接即將回溫的航空客運市場。

台灣虎航發言人許致遠表示，隨著多國邊境解封後，預計下半年有機會鬆綁旅遊限制，爆發出國旅遊熱潮。圖／醒吾提供

許致遠說：「隨著多國邊境解封後，預計下半年有機會鬆綁旅遊限制，爆發出國旅遊熱潮。台灣虎航是主打價格優惠、服務簡化的低成本航空，以東南亞與東北亞航程5小時內的區域航線為主，光是日本就有14個航點。台灣虎航的最大優勢在於航班選擇多、可以選擇不同點進出，又可以依個人需求購買服務，票價相對壓低很多，提供旅客最優惠服務。」

醒吾科大旅運管理系黃明一主任指出，迎接後疫情時代，從空勤到地勤相關知識，學生們都已經準備好了。圖／醒吾提供

台灣虎航看好下半年解封，這兩天招募空服員吸引近千人面試。許致遠強調，隨著航空觀光旅遊業的復甦，台灣虎航需要非常多的人才，除了已啟動客艙組員及機師招募，同時也在招募營運、地勤、行銷等相關儲備人員，而醒吾科大培訓了很多觀光旅遊專業人才，相信未來也可藉著產學合作的機會找出「最合適」的人才。

醒吾科大旅運管理系黃明一主任表示，今年是虎年，台灣虎航的行銷話題總是能夠抓住年輕人，包括日前推出航空業界首發超限量NFT，特別與台灣新銳數位藝術家Jun合作，透過科幻及Cyberpunk的風格，每顆圖案都有收藏紀念價值，擁有一顆獨一無二的NFT不只超炫也具投資效益，因此tigerNFT一推出就造成網路圈熱烈討論。

黃明一指出，迎接後疫情時代，從空勤到地勤相關知識，學生們都已經準備好了，未來台灣虎航將提供醒吾科大學生經驗的傳承及實習機會。他讚許台灣虎航非常有活力及彈性，相較其他傳統航空公司，低成本航空公司的經營模式較不相同，但也可以給學生們不一樣的挑戰，除了歡迎年輕有熱誠具備英文能力的學生外，因為台灣虎航很多航點都在日本，更歡迎具備日文能力的學生加入。

醒吾科大旅運系以培養實務專精的旅運實務技術人才為定位，並落實技職教育，以畢業即能就業為目標，課程內容豐富，安排海內外旅遊業、領隊導遊、旅行社、航空服務、國際禮儀、美妝儀態等專業的老師規畫相關課程，歡迎加入醒吾科大旅運管理系實現夢想。