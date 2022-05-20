文化大學鍛鍊學子跨領域 就業就靠「即戰力」

文化大學鍛鍊學子跨領域、多專長，一手接住變化球

不確定的未來，就業就靠「即戰力」

疫情不斷推高緊繃，各大學面臨前所未有的考驗，教學不斷滾動式調整，最近連不少校系申請入學的第二階段面試也受到影響，考生家長難免惴惴不安，擔心結果會不如所願。所幸近年來大學的教育和訓練已不只是單一專業的養成，面對產業速變，更重視多元跨領域的整合式學習，重視學生洞悉問題、提出解方的能力。這趨勢意味著進大學的第一個系，未必是四年唯一所學，透過校內資源跨系、跨域、積極練功，將可讓未來就業即戰力更強大。

從新鮮人到畢業，文化大學多元培育學子的職場即戰力。圖／文化大學提供

新冠疫情的波濤洶湧，大幅改變了生活型態和產業經濟的樣貌。面對難以確定的未來，企業對社會新鮮人「即戰力」的期待已不只是專業技能，更是溝通協調、解決問題的規畫執行軟實力，和隨時跟上科技演變的數位力。熱愛學習、樂意接受反饋、隨時修正的人，才能成為企業最渴望的當代人才。而這樣的潛質，需要在大學時代充分打開「識」野，替自己建立更多可互相串連的學習熱點，延展未來的職涯地圖。而跨領域學習，正是促成這一切的關鍵。

但「跨領域」並非所有大學都能游刃有餘，必須科系豐富，專業完整，才有足夠資源推動跨域的學習風氣。中國文化大學今年創校滿六十年，擁有13個學院、61個系組、2個學位學程的規模。跨領域教學型式也早從106學年度起步，在既有的通識課程、輔系、雙學位之外又新增「跨域專長」必修模組課，每個大二學生都修習本科系以外的6門12學分跨域課程；每個學院也都會開出適合其他院系的跨域模組課供學生選擇，至今已超過80門。

跨領域的特色育才，有效推進了文大畢業生在職場上的表現。根據CHEERS快樂工作人雜誌今年（2022年）針對2000大企業人資主管為對象進行的調查，在「企業最愛私立一般大學」畢業生排行榜中，文化大學穩站TOP10，排名第八。在1111人力銀行所做的「雇主最滿意大學」整體排行榜中，文化大學同樣是TOP10績優生，排名第九；並在「藝術時尚學群」大躍進排名第五。

除了鍛鍊本科專業，大學生也要跨域學習，培養多職能。圖／文化大學提供

不僅如此，文化大學的跨領域專長也在網路討論中得到關注，根據「網路溫度計」今年第一季發布的數據調查，過去一年針對新聞網站、社群平台、討論區及部落格「有10個院以上或40系以上的大學」相關文本進行網路聲量分析，文化大學在「跨領域人才」的討論熱度排名第五，聲量高居全國私校之首。

而在競爭激烈的職場現實環境中，除了個人實力，「學長姐」校友群更是可貴的人脈資源。歷史悠久的文化大學，全球校友已超過28萬人，一聲「我是華岡人」，各行各業都會有人舉手大喊「我也是！」，團結龐大的校友能量，對社會新鮮人是關鍵的加持。

不久前，文化大學新成立了永續創新學院，將對齊聯合國17項永續發展指標，連結13個學院的特色，共同致力於永續教育的推展。其中內涵除了引導學子對新事物常保熱忱、樂於和他人協作，更要培養對社會環境的關注，思考解決困境的方案，踐行社會責任，將年輕人鍛鍊成有力且不可缺的社會中堅。