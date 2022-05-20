產官學研攜手推動 離岸風電海事工程船舶發展

從人才培育到產業投入，從船舶設計到供應鏈發展「開發台灣船，經營台灣能」

離岸風電為我國能源自主與淨零碳排的重要手段，而其本土化則為我國產業重大政策。為呼應政府本土化政策，促進我國造船相關產業加入海事工程船舶之建造與改造行列，並引領產業升級，逐步落實離岸風電安裝與運維本土化，中國造船暨輪機工程師學會、台灣區造船工業同業公會與台灣風能協會特共同策畫、於5/19日舉辦「離岸風電海事工程船舶發展策略研討會」。

計有產官學研各界重要代表約七十餘人與會，引言中肯，討論熱烈，會議對政府的建言具高度建設性。研討會邀請能源局李君禮副局長致詞開幕，他侃侃而談離岸風電發展，展示政府對離岸風電的發展藍圖，整體而言已達循環開發的經濟架構，海事工程船舶的建造與投入可有長期運轉使用的機會。

會議由能源局、工業局、船舶中心與造船公會代表分別就「台灣離岸風電推動策略」、「離岸風電在地化推動策略」、「海事工程船舶的需求與機會」、「造船產業如何投入海事工程船舶區塊」等議題引言。這些來自政府、法人和產業的引言，將離岸風電與國內海事工程船舶的發展作了立體拼接，把政府的長期離岸風電與產業發展政策、船舶中心的超前設計部署以及造船產業的強烈發展企圖心交織在一起。

能源局代表黃韋智科長剖析我國離岸風電的遠景與規劃，並特別說明海事工程推動策略，明訂以國內產業能量為優先，以本國籍船舶為主。工業局代表盧文燦副組長指出政府非常重視本土產業的參與，在離岸風場競標的評分與加分機制中，已納入海事工程船舶建造與改造區塊，在競標上將依開發商承諾數量比例與自述核心能量計分。船舶中心鍾承憲主任慨談風場開發各階段的船舶需求，並建議海事工程船機本土化所帶來的優勢與機會。台灣區造船工業同業公會曾國正顧問則透視海事工程船舶之造修對我國造船產業發展轉型升級的重要性，他提出發展願景，過去五十年磨一劍，已有良好的基礎，只待政策的適當引導，將可塑造造船產業的另一番榮景，並成為亞太地區離岸風電船舶建造發展的重要基地。

與會的各界代表也在熱烈討論之後，綜整出三個面向的建言。在海事工程船舶國產化評分的面向，與會來賓肯定工業局將海事工程船舶建造與改造納入加分機制，並基於造船的專業性，建議由造船界產學研專家組成小組研訂基準，並進行審查。另與會的造船專家指出：造船工程係技術研發、船舶設計、船舶建造、設備供應、測試驗證等面向綜合而出的系統整合，故建議不論新造或改造的本土化程度皆應涵蓋這些發展要項，不宜偏廢，俾利造船產業的健全發展與轉型升級。開發商則應自述其國產化量能，包括技術、設計、建造、設備、測試驗證、產值及市場效益等，以相對比較性方式評定各開發商分數的高低。台灣區造船工業同業公會韓育霖理事長會後表示，好的審查與評分規劃將帶動我國海工船舶的穩健發展，不僅有利造船產業的健全成長，更可帶領我國往海洋國家邁進。

另外，為加速我國海工船舶修造產業之發展，與會者建議，首先是政府資源的投入，如挹注經費，加強所屬法人在海事工程船舶基準船型及相關技術之研發；同時積極支持、獎勵響應建造或改造海事工程船舶國產化方案的業者，以形成帶動及示範作用。其次是應建立常態性推動機制，推動海工船舶設計、建造、營運的技術與經驗交流，加速本土海事工程船隊的建立。

相關學者亦建議在推動上應循序漸進，由數量多且技術門檻適中的船型及設備切入，建立實績及信心，再進而尋求建造及改造更複雜及高門檻的安裝船舶。風能協會簡連貴理事長表示，國外船廠及設計公司皆積極在布局再生能源相關的海事工程船舶，國內各船廠亦應掌握此一海事工程船舶長遠的商機，積極參與，轉型升級，國內風場採用國內建造的船舶，將更適合在地風場特性。

最後，與會者也指出人才培育的重要性，故建議要把海事工程船舶的概念、特性與設計建造融入現有課程之中，並強烈建議相關學會、協會與相關政府部門共同合作，邀請業師和學校教師開發影音課程，提供全國學子使用。

中國造船暨輪機工程師學會陳建宏理事長總結表示，期待這個研討會的結束是我國海事工程船舶發展的新起點，在政府帶隊整合下，產學研橫向分工，縱向整合，從人才培育到產業投入，從船舶設計到供應鏈發展，從規劃到船隊營運，積極投入，響應及支持政府的產業關聯計畫，「開發台灣船，經營台灣能」。