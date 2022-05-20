高苑科大陳情蔡總統 維護教職員生受教權及工作權

籲請教育部敦促董事會捐資到位,讓學校正常運作

對於學校被教育部列為專輔學校並要求停招外籍生與獨立招生、及新董事會捐資未到位…等等問題，高苑科大校長趙必孝親上火線提出說明，並特別代表學校籲請蔡總統及教育部維護學生受教權及教職員工作權。

高苑科技大學全體教職員具名向蔡總統陳情。圖／高苑科大提供

趙必孝表示，高苑科技大學座落於南部科學園區與高雄半導體產業園區形成的S廊帶中間，是近年來北高雄地區高科技發展不可或缺的人才供應基地。然而，過去幾年來，因少子化衝擊，造成高苑科大本國籍學生人數驟減，所幸「配合政府新南向的產業人才政策，大力招收國際生」的策略得宜，成功招收了一千多位國際生，使得全校學生維持在三千人左右，也使得年財務缺口由1.7億減至1.1億，同時高雄不少知名企業與高苑科大進行產學合作，希望爭取高苑畢業生進入企業服務，他也相信未來幾年內學校應可彌平財務缺口。

高苑科技大學積極打造成為一所落實「貼近產業需求、與產業無縫接軌」，培育「畢業即具有百分百就業能力」之優質產業型科技大學。圖／黃全興

趙校長指出，高苑科大被教育部財務監管三年，去年底新的董事會要捐資一億五千萬元，至今僅匯入1,500萬元，影響學校正常運作，實有待教育部行使職權促請董事會依承諾盡速完成捐資。另教育部將學校列專輔禁招外生與獨立招生的處分一案，趙校長說，高苑事實上已經解除列管兩年了，然而上學期主管官署未到校查核，卻於今(111)年2月行文學校，教學品保又列管了，董事會未完成捐資，不開罰董事會，卻行文學校列專輔禁招外生與獨立招生，這樣的處置不盡合乎情理。

趙校長說，董事會決議「停招五專生」及「全校於112學年度（明年）全校停招」，並公開表示要轉型作社福長照機構，似乎董事會志不在辦學，而是為了做「社福長照機構」，除了影響校務的正常運作，也不利學校長遠發展。

趙校長指出，大學應屬於與大學運作有直接關係的學生、教師、職所共同積極參與、大學乃是整體社會一環，它的教育成果將由社會所分享。高教公共化，就是大學民主自治與校產資源社會共享 ， 大學應屬於與大學運作有直接關係的學生、教師、職所共同積極參與、大學乃是整體社會一環，它的教育成果將由社會所分享。高教公共化，就是大學民主自治與校產資源社會共享。而大學在組織與財務上如仿效市場經濟中的企業體，以公司法人的運作來自我經營、自負盈虧 ， 將使大學教育機構淪於投資股東們的企業組織。

而對於董事會數度要求趙必孝校長去職一事，趙校長也在記者會中公開表示，他並非董事會所言「眷戀職位」，只要董事會依教育部規定，完成捐資一億五千萬，使學校解列專輔學校，他會立刻辭職走人。

趙必孝校長強調，高苑科大被禁招外籍學生，也正是因為專輔學校所遭受之困境，學校將持續和教育部溝通，希望教育部幫助校方，督促董事會盡快履行承諾捐資到位，讓學校可以正常運作，並確保學生的受教權及教職員工作權。