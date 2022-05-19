內部稽核協會　助您提升組織內影響力

中華民國內部稽核協會成立於1988年，與國際內部稽核協會（The Institute of Internal Auditors,簡稱IIA）合作，舉辦有全球通行的國際內部稽核師（Certified Internal Auditor, CIA)及國際風險管理確認師（Certified Risk Management Assurance, CRMA）證照。IIA總會是內部稽核領域公認的權威領導者，自1941年成立迄今已逾80年，全球會員總數已超過20萬。

今年2月為了引領內部稽核人員為組織提供更專業的服務，進行了品牌重塑及數位轉型。IIA總會新的標語為「提升影響力(Elevating Impact)」，希望透過全球龐大的專家網絡，以預見風險、提供洞察，進而採取行動以獲得成功，藉此提升內部稽核在組織的影響力。每年5月為內部稽核意識月，IIA網站提供有許多宣揚內部稽核專業的影片和資源，歡迎瀏覽查閱。https://www.theiia.org/Awareness

目前考取證照，除了證明專業適任性，亦有助升遷及加薪。根據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，具有CIA證照者可擔任公開發行公司以上之內部稽核人員，並且為公司治理評鑑得分項，CRMA為取得CIA證照後，尋求職涯發展時可再取得之進階認證。本月該協會針對CIA和CRMA考試提供給會員有20％的折扣，優惠資訊可連結網站https://www.iia.org.tw，點選證照考試中心／重要消息查閱。此外，本月線上例會，針對熱門的ESG議題，以「如何發揮內稽內控功能以強化ESG推動效能」為主題，邀請到勤業眾信聯合會計師事務所許晋銘會計師進行專題演講。