志聖工業、均豪精密及均華精密共同捐贈臺大工學院千萬學術獎金

國立臺灣大學(19)日與志聖工業、均豪精密工業及均華精密工業簽約，約定10年期間每年共同捐贈100萬元、總計1000萬元的捐款，做為臺灣大學工學院學術勵進獎的獎金，協助研究及產學合作卓有表現的現職教師精進學術生涯成就。

臺灣大學表示，學術勵進獎設立的宗旨即是希望幫助已累積一定學術成果的中生代教師，繼續往科技部傑出研究獎等重要獎項邁進。自2020年設置以來，每年提供近10位獲選教師每人15萬元的獎金，並自2022年起再放寬捐贈提供的獎金額度限制。

目前臺灣大學歷年獲得學術勵進獎的教師中，已有3位於其後獲得科技部傑出研究獎榮譽。本次得到志聖工業、均豪精密工業及均華精密工業的長期資助，每年將可穩定獎助3位名額，其獎金並提高為每名30萬元，另分別冠予「志聖傑出學者」、「均豪傑出學者」及「均華傑出學者」的榮銜。

臺灣大學特別感謝志聖工業、均豪精密工業及均華精密工業的大力支持，順利促成此次捐贈案。此外，臺大亦希望藉由這次建立長期捐贈支持模式的機會，為產業界及學術界搭建新的橋梁，並保留將來進一步發展產學合作或學術交流的可能性，為產、學界創造雙贏，同時引領更多企業加入支持學術發展的行列。