致理科大遠征2022德國iF設計賽 勇奪4項大獎

被譽為「設計界的奧斯卡」的iF設計獎，2022年設計之夜頒獎典禮，於5月16日在德國柏林弗里德里希皇宮劇院舉行，致理科技大學獲得2022德國iF設計4項大獎。

致理科技大學設計團隊，在董事長梁聖時及校長陳珠龍的支持鼓勵下，繼2021年獲得德國iF、美國One Show獎之後，今年在陳世倫教授領軍之下，再度勇奪2022年德國iF設計4項大獎。德國iF國際設計大獎地位尊崇，被譽為「設計界的奧斯卡」，今年參賽作品競爭激烈，來自世界各地75位專業公正的評審委員，從57 個國家地區，參賽的總共約11,000件作品中，激烈評審出來的結果。此次致理科大勇奪德國iF設計4項大獎，實屬難能可貴。

獲獎作品之一〈花好月盈〉。圖／致理科技大學提供

致理科大校長陳珠龍表示，為增進學生國際視野，提升國際競爭力，特別鼓勵學生參與國際設計競賽；此次致理科大參加德國iF設計競賽，最大的特色是創意不斷推陳出新，作品內容從關懷生態的友善設計，到市場品牌傳達設計，都有傑出的表現。參賽獲獎同學，日、夜間部各半，日間部2件，進修部2件，證明致理科大教學卓越，師資專精，日、夜間部同學都一樣優秀，受到國際設計獎及各界的肯定。

致理創新設計學院王年燦院長表示，致理科大多媒體設計團隊不斷地精益求精，2022年四件傑出iF得獎作品分別是：1.作品:呼吸的權利，由日間部同學李惠儀海報設計，指導老師:陳世倫、欉培元。2.作品：花好月盈-糕餅包裝設計，由日間部同學洪昶煬、王政傑設計，指導老師：陳世倫、王珍一。3.作品:台灣海鮮糕餅包裝，由夜間部同學洪珞雅、張金梅、黃涵蔚、張佑苓設計，指導老師:陳世倫。4.作品：我們都是城市伐木工概念海報設計，由夜間部同學謝欣辰、王湘晴、田承蕙、陳信斈設計，指導老師：蔡昕融。