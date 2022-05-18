中醫大學生獲「財團法人安全衛生技術中心」論文研究獎學金

中國醫藥大學職安系碩士班莊寶茹與大學部黃梁綺兩位同學，在老師指導下，分別探討「溫度熱指數(WBGT)推估值與中暑間之關聯性」與「製造業勞工坐姿施力方向及高度對側向推拉力數據影響之研究」，成效卓著，榮獲今年「財團法人安全衛生技術中心」論文研究獎學金獎勵，將有助於接續深化安全衛生相關專題或論文研究。

財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)為協助政府(勞動部)整合安全衛生技術與管理系統服務之優質智庫，2007年成立後與國內各產業對話、推動永續發展、參與國際標準制定；該中心為亞太地區先進的安全衛生環保技術研發與創新服務機構，亦是臺灣引導職業安全衛生專業與國際接軌的重要推手。該中心為獎勵大專院校學生修習安全衛生相關課程及參與相關專題或論文研究設置的獎學金，2022年4月公告今年度獲獎學生名單，中國醫藥大學職業安全與衛生學系碩士班莊寶茹同學、大學部黃梁綺兩位同學脫穎而出，分別榮獲優等，各獲得獎學金兩萬伍仟元。

職安系碩士班莊寶茹與黃彬芳教授合影。圖／中國醫藥大學提供

莊寶茹同學於職安系大學時即接受黃彬芳教授的指導，申請並獲得科技部大專學生專題研究計畫補助，經由彙整文獻並運用資料建立綜合溫度熱指數(WBGT)推估值，並運用生物統計與與流行病工具分析，探討臺灣2001-2011年之WBGT與中暑間之關聯性。莊寶茹同學大學畢業後，在師長鼓勵下參加該校甄選成為碩博士班預修生，繼續接受黃彬芳教授的指導與共同研究，莊同學同時協助帶領學弟妹專研分子流行病學知識、運用統計方法學分析疾病與暴露因子之關係。

職安系黃梁綺與羅宜文教授合影。圖／中國醫藥大學提供

黃梁綺同學為羅宜文助理教授實驗團隊的一員，由羅教授指導撰寫科技部大專生專題研究計畫「製造業勞工坐姿施力方向及高度對側向推拉力數據影響之研究」，黃同學曾於大二參與2020永續智慧創新黑客松競賽，以腦性麻痺個案擺位床之企業命題進行產品設計，期望造福腦性麻痺兒童，使其睡眠時能進行擺位動作，避免骨骼持續變形或歪斜。黃梁綺同學為職安系系學會現任會長，熱心參與社團活動，目前規劃參加預修生甄試，爭取入學職安系碩士班，深化在專業領域的研究成果。